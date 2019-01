Fotos Un jueves con cinco estrenos y el regreso de Spider-Man y Dragon Ball

09/01/2019 -

"SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO" ("Spider Man: Into the Spider-Verse", Estados Unidos/ 117 m.) En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven llamado Miles Morales es el nuevo Spider- Man, sin embargo, el líder mafioso Wilson Fisk trae una versión alternativa de Parker que tratará de enseñarle a Miles cómo ser un mejor Spider-Man, aunque no será el único en entrar a este universo. Tres directores debutantes, Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman, para esta nueva versión animada del personaje de Marvel, con guión de Phil Lord y Rodney Rothman, edición de Robert Fisher Jr. y música de Daniel Pemberton (Sony-UIP, SAM13). Animación/ Ciencia Ficción. "DRAGON BALL SUPER: BROLY" ("Duragon Boru Cho Burori", Japón/2018, 100 m.) El planeta Tierra disfruta en paz la celebración del Torneo del Poder, no obstante Goku es consciente de que existen enemigos todavía por descubrir en el Universo, por lo que sigue entrenando sin descanso para alcanzar un poder nunca antes conocidos en un superguerrero. Animación que dirigió Tatsuya Nagamine, según el guión de Akira Toriyama creador de estos personajes, con dirección de arte de Kazuo Ogura y música de Norihito Sumitomo (20th Century Fox de Argentina, ATP) Animación/ Acción/Fantasía. "MÁQUINAS MORTALES" ("Mortal Engines", Nueva Zelanda-Estados Unidos/2018, 128 m.) Miles de años después de la destrucción de la civilización por un cataclismo, la humanidad se ha adaptado y existen gigantescas ciudades en movimiento que vagan por la tierra, sobre enormes ruedas, absorbiendo a los pueblos más pequeños para obtener recursos: Tom, proveniente de la clase baja de Londres, deberá luchar por su vida junto a Hester, una peligrosa fugitiva. La dirigió el hasta ahora director de arte (de Peter Jackson) Christian Rivers, con guión de Fran Walsh, Philippa Boyens y Peter Jackson, según el libro de Philip Reeve, con fotografía de Simon Raby, edición de Jonathan Woodford-Robinson y música de Junkie XL, con Hera Hilmar, Robert Sheehan y Hugo Weaving (UIP, SAM13) Ciencia Ficción/ Acción/Aventura. "A OSCURAS" (Argentina/2018, 83 m.) Lola intenta no dejar caer su talento, amenazado por el paso de los años y los eventos irreversibles que arrasaron con su felicidad, mientras que Ana intentará sobrevivir a una violenta relación con Víctor, que la acercará al mundo de la prostitución, y Lucio, de la mano de la adicción a la cocaína, destruirá su precaria humanidad. Es el debut en la dirección de Victoria Chaya Miranda, con guión de Carla Scatarelli, fotografía de Pablo Parra, edición de Liliana Nadal, música de Lula Bertoldi y con actuaciones de Esther Goris, Guadalupe Docampo, Arturo Bonín, Francisco Bass, Alberto Ajaka, Daniel Valenzuela y Germán De Silva (Primer Plano Film Group, SAM16, con reservas). Drama