Italia y Francia se enfrentan por el apoyo de Roma a los "chalecos amarillo

09/01/2019 -

ROMA, Italia. El viceprimer ministro italiano, Luigi Di Maio, rechazó las críticas de Francia por su apoyo al movimiento de los "chalecos amarillos" y le recordó que son sus políticas colonialistas en África las causantes de las migraciones que hoy afectan a Italia.

"Quizás se olvida de cuando su presidente Macron, hablando de nuestro gobierno, nos había comparado con la lepra", sostuvo el también líder del Movimiento Cinco Estrellas en respuesta a las críticas de París a su apoyo a las protestas en Francia.

A través de un mensaje en la red social Facebook, Di Maio explicó que no puede estar en desacuerdo con los reclamos de los franceses: "El pueblo pide el cambio y que sus exigencias sean más escuchadas. No puedo no compartir estos deseos", afirmó y se quejó de la "hipocresía" del gobierno galo, con el que ha mantenido varios cruces por la política migratoria.