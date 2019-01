En medio de las playas brasileñas, argentinos tienen un gran respaldo

Fotos COMPROMISO. A la vista de todos, los policías se encuentran a orillas de las playas.

Los argentinos están cada vez más resguardados en las playas brasileñas. Ahora, ante cualquier duda, pueden recurrir a policías de Misiones que se encuentran brindando servicio en el país vecino, con el único objetivo de facilitar e resolver inquietudes de los turistas.

Ellos se ocupan de asistir, asesorar y acompañar al enorme flujo de turistas argentinos y de habla hispana que están llegando progresivamente a estas playas mediante la firma de un convenio de cooperación entre el Gobierno de Misiones y Santa Catarina y Río Grande do Sul. Su presencia forma parte del Operativo de Verano 2018/2019.

Además se encuentran en calidad de veedores de cada operativo o procedimiento de relevancia que concrete la Policía de Brasil hasta el 28 de febrero.

Santiagueños ya tuvieron la posibilidad de contar con su apoyo, y se mostraron satisfechos porque pudieron solucionar algunos inconvenientes que se les presentaron en los primeros días de sus vacaciones.

"Tuvimos dudas en cuanto a direcciones y además sobre lugares específicos que debíamos encontrar, como los cajeros, por ejemplo. Ellos nos explicaron y es mucho más fácil cuando manejamos el mismo idioma", expresaron los turistas.

Por su parte, personal policial comentó que "las consultas son a diario sobre diferentes hechos; un ejemplo claro es el extravío de documentación, que es algo muy común. Los ciudadanos argentinos se asombran bastante cuando se acercan a la dependencia policial y se encuentran con un funcionario de la Policía de la provincia de Misiones, quedan muy agradecidos por el servicio que se les brinda".

Además contaron que hasta el momento no se registraron hechos delictivos como el año pasado, aunque hubo una colisión múltiple en la que estuvo involucrado un vehículo argentino y afortunadamente los daños sólo fueron materiales. "A diario se va incrementando el número de argentinos que están vacacionando, pero hasta el momento no se registraron hechos mayores", añadieron.

Por otra parte, explicaron que trabajan con la policía civil, militar, el cuerpo de bomberos de Santa Catarina y todas aquellas instituciones que están afectadas a la operación de verano; a su vez, todo el trabajo se da en conjunto con el consulado argentino.

"En todas aquellas operaciones en las que hayan ciudadanos argentinos, inmediatamente se pone en conocimiento al consulado, que es el que se encarga de los trámites legales", dijeron.

Finalmente, afirmaron que la idea es que los turistas se sientan respaldados durante su tránsito y estadía en Brasil.

"Muchas veces se torna difícil la comunicación, entonces el hecho de que podamos asistirle también con el idioma les facilita un montón el trámite", concluyeron.

Seguridad vial

En diciembre se lanzó el operativo de prevención verano 2018/19 desde el puesto de El Arco, con el objetivo de prevenir e informar a los turistas en los accesos.

Teniendo en cuenta que aquellos que vienen de otras provincias o países no conocen la topografía misionera, explicó que se les indica cuáles son las zonas en las que se debe tener más cuidado, no sólo por la peligrosidad de las rutas sino porque muchas de ellas figuran como asfaltadas en el mapa, pero no lo están en su totalidad.