Gallardo: “Como que se me descartó de la Selección”

Hoy 16:12 -

Hace algunas semanas, Marcelo Gallardo estaba entre los principales candidatos a quedarse con el buzo de DT de la Selección Argentina, sin embargo, nunca le llegó la oportunidad.

Te recomendamos: "Pratto: "Ninguno está con resaca""

“Siempre se me ha relativizado con la Selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería. Al yo manifestarme siempre de acuerdo a lo que pensaba sobre todo el proceso, que lo veía muy mal, es como que se me descartó”, expresó el “Muñeco”.

Y sentenció: “Yo soy de los que ve cosas y las dice. Y aparte creo que puedo dar una opinión para que las cosas mejoren”.

Por último, expresó: “Dirigir la Selección es uno de los deseos que uno como entrenador tiene. Es un deseo y un desafío muy importante, pero creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar, no hay que forzarlas”.