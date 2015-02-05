CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de enero de 2019
Por El Liberal
10/01/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.15 HUÈRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 BAJO PRESIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 BAJO PRESIÓN (CONTINUACIÓN)
23.15 CASO CERRADO - SIN CENSURA
00.00 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
22.00 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
22.30 AMORES CRUZADOS
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ANIMADORES
20.30 LUNFARDO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.55 VOLVER AL FUTURO
09.17 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN
DE LOS COCODRILO
11.04 LOS MUPPETS EN LA ISLA DEL TESORO
13.00 ENAMORÁNDOME DE MI EX
15.25 VOLVER AL FUTURO
17.48 EL HOMBRE MÁS ENFADADO DE BROOKLYN
19.34 ENAMORÁNDOME DE MI EX
22.00 TROYA
TCM
07.04 LA NIÑERA
07.28 LOST
10.28 CASADOS CON HIJOS
11.42 LA NIÑERA
12.55 LOST
13.38 LOST
14.23 CASADOS CON HIJOS
16.02 SOÑADOR
17.53 EL SOLTERO MÁS CODICIADO
19.54 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
22.00 LA COSA MÁS DULCE
23.50 40 DÍAS Y 40 NOCHES
TNT
06.18 ACCIDENTAL LOVE
08.03 UN PAPÁ GENIAL
09.46 HELLBOY
11.50 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
12.50 IDENTIDAD SUSTITUTA
14.25 DOS INÚTILES EN PATRULLA
16.20 MATILDA
18.06 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.00 MACHETE
23.59 TED 2
SPACE
07.04 LOS DUQUES DE HAZZARD
08.54 EL ÚLTIMO SAMURAI
11.30 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
13.52 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
15.36 ASESINOS
18.00 LA TORMENTA PERFECTA
20.23 EN EL TORNADO
22.00 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 2
23.33 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 3
CINECANAL
10.15 AMIGOS SALVAJES 2
10.30 INFOMERCIAL
11.40 PIRATAS. UNA LOCA AVENTURA
13.15 UNA PELÍCULA DE MIEDO 3
14.40 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
16.25 2.22
18.10 ASSASSIN’S CREED
20.15 ALIEN VS. DEPREDADOR
22.00 EL OCASO DE UN ASESINO
SONY
09.15 BLACK-ISH
09.40 CANAL SONY PRESENTA. REIK
10.10 EN LETRA DE OTRO
12.00 EL FACTOR X
15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.05 BLACK-ISH
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 KARATE KID
22.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE CHAMPIONS
A DÓNDE IR
SIXTO ESPACIO CULTURAL
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
*JUEVES 10, DEMI CARABAJAL CELEBRARÁ
SU CUMPLEAÑOS CON UN
SHOW ÍNTIMO.
LA ESQUINA DEL RECUERDO
(PEDRO LEGÓN GALLO Y CORRIENTES)
*SÁBADO 12, SE PRESENTARÁN
LOS CANTORES, LA NUEVA CUMBIA,
GRUPO SENTIMIENTOS Y DAVID, “EL
PROFE”, EN EL ANIVERSARIO NÚMERO
17 DE ESTE ESPACIO MUSICAL.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*SÁBADO 12, A PARTIR DE LAS 23,
LA GRAN PEÑA DEL AÑO CON LA PESADA
SANTIAGUEÑA, CHINGOLO
SUÁREZ, EL BALLET JORGE NEWBERY,
RAMÓN ÁLVAREZ, FACUNDO
ROBLES, NICOLÁS CARABAJAL Y EL
BALLET SANTIAGUEÑO.
EN ESCENA
(PATAGONIA CASI ROCA)
*LUNES 14, MIÉRCOLES 16 Y VIERNES
18, SEMINARIO DE ZAMBA. COORDINA
CRISTIAN VÁZQUEZ.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 272)
*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22,
SE PRESENTARÁ CIELO RAZZO.
CINES
SUNSTAR
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
10/01 11/01 17:00 (Cast)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
10/01 16/01 19:15 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES (3D)
ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
10/01 22:20 (Cast)
JEFA POR ACCIDENTE (2D)
COMEDIA (ATP)
10/01 11/01 17:20 (Cast)
BUMBLEBEE (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
10/01 16/01 19:30 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES (2D)
ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
10/01 22:30 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACION (ATP)
10/01 16:15 (Cast) 18:35 (Cast) 21:00
Cast)
DRAGON BALL
SUPER:BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
10/01 11/01 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
LA MULA (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16
AÑOS)
10/01 22:30 (Subt)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(3D)
ANIMACION (ATP)
10/01 11/01 16:20 (Cast) 18:40 (Cast)
AQUAMAN (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
10/01 22:10 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 16:50 21:50 22:50
CASTELLANO 3D 20:20
DRAGON BALL SUPER:
BROLY APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00
SPIDER MAN: UN NUEVO UNIVERSO
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:20 22:10
CASTELLANOP 3D 17:00
SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO JUEVES)
Los horarios pueden ser modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
26-01 BTS WORLD TOUR
LOVE YOURSELF UN SEOUL
IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00
Idioma: coreano. No viene con subtítulos.
Es el recital solamente.