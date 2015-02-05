CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de enero de 2019

10/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.15 HUÈRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 BAJO PRESIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 BAJO PRESIÓN (CONTINUACIÓN)

23.15 CASO CERRADO - SIN CENSURA

00.00 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

22.00 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

22.30 AMORES CRUZADOS


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ANIMADORES

20.30 LUNFARDO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.55 VOLVER AL FUTURO

09.17 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN

DE LOS COCODRILO

11.04 LOS MUPPETS EN LA ISLA DEL TESORO

13.00 ENAMORÁNDOME DE MI EX

15.25 VOLVER AL FUTURO

17.48 EL HOMBRE MÁS ENFADADO DE BROOKLYN

19.34 ENAMORÁNDOME DE MI EX

22.00 TROYA

TCM

07.04 LA NIÑERA

07.28 LOST

10.28 CASADOS CON HIJOS

11.42 LA NIÑERA

12.55 LOST

13.38 LOST

14.23 CASADOS CON HIJOS

16.02 SOÑADOR

17.53 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

19.54 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

22.00 LA COSA MÁS DULCE

23.50 40 DÍAS Y 40 NOCHES

TNT

06.18 ACCIDENTAL LOVE

08.03 UN PAPÁ GENIAL

09.46 HELLBOY

11.50 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

12.50 IDENTIDAD SUSTITUTA

14.25 DOS INÚTILES EN PATRULLA

16.20 MATILDA

18.06 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 MACHETE

23.59 TED 2

SPACE

07.04 LOS DUQUES DE HAZZARD

08.54 EL ÚLTIMO SAMURAI

11.30 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

13.52 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

15.36 ASESINOS

18.00 LA TORMENTA PERFECTA

20.23 EN EL TORNADO

22.00 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 2

23.33 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 3

CINECANAL

10.15 AMIGOS SALVAJES 2

10.30 INFOMERCIAL

11.40 PIRATAS. UNA LOCA AVENTURA

13.15 UNA PELÍCULA DE MIEDO 3

14.40 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

16.25 2.22

18.10 ASSASSIN’S CREED

20.15 ALIEN VS. DEPREDADOR

22.00 EL OCASO DE UN ASESINO

SONY

09.15 BLACK-ISH

09.40 CANAL SONY PRESENTA. REIK

10.10 EN LETRA DE OTRO

12.00 EL FACTOR X

15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.05 BLACK-ISH

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 KARATE KID

22.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE CHAMPIONS


A DÓNDE IR

SIXTO ESPACIO CULTURAL

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

*JUEVES 10, DEMI CARABAJAL CELEBRARÁ

SU CUMPLEAÑOS CON UN

SHOW ÍNTIMO.

LA ESQUINA DEL RECUERDO

(PEDRO LEGÓN GALLO Y CORRIENTES)

*SÁBADO 12, SE PRESENTARÁN

LOS CANTORES, LA NUEVA CUMBIA,

GRUPO SENTIMIENTOS Y DAVID, “EL

PROFE”, EN EL ANIVERSARIO NÚMERO

17 DE ESTE ESPACIO MUSICAL.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*SÁBADO 12, A PARTIR DE LAS 23,

LA GRAN PEÑA DEL AÑO CON LA PESADA

SANTIAGUEÑA, CHINGOLO

SUÁREZ, EL BALLET JORGE NEWBERY,

RAMÓN ÁLVAREZ, FACUNDO

ROBLES, NICOLÁS CARABAJAL Y EL

BALLET SANTIAGUEÑO.

EN ESCENA

(PATAGONIA CASI ROCA)

*LUNES 14, MIÉRCOLES 16 Y VIERNES

18, SEMINARIO DE ZAMBA. COORDINA

CRISTIAN VÁZQUEZ.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 272)

*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22,

SE PRESENTARÁ CIELO RAZZO.


CINES

SUNSTAR

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

10/01 11/01 17:00 (Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

10/01 16/01 19:15 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES (3D)

ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

10/01 22:20 (Cast)

JEFA POR ACCIDENTE (2D)

COMEDIA (ATP)

10/01 11/01 17:20 (Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

10/01 16/01 19:30 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES (2D)

ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

10/01 22:30 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACION (ATP)

10/01 16:15 (Cast) 18:35 (Cast) 21:00

Cast)

DRAGON BALL

SUPER:BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

10/01 11/01 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS)

10/01 22:30 (Subt)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACION (ATP)

10/01 11/01 16:20 (Cast) 18:40 (Cast)

AQUAMAN (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

10/01 22:10 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 16:50 21:50 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

DRAGON BALL SUPER:

BROLY APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00

SPIDER MAN: UN NUEVO UNIVERSO

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:20 22:10

CASTELLANOP 3D 17:00

SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO JUEVES)

Los horarios pueden ser modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR

LOVE YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.

 
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