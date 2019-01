"La ilusión de ascender, no me la quita nadie"

Fotos REFERENTE. El capitán se anima a considerar a Central Córdoba, como uno de los candidatos a competir por uno de los ascensos a la Superliga.

10/01/2019 -

El defensor central y capitán de Central Córdoba, Alexis Ferrero se manifestó confiado con el presente del equipo en el Nacional B y aseguró que se siente confiado en que el "Ferroviario" puede pelear por un ascenso a la Superliga.

"La ilusión de pelear por un ascenso, no me la quita nadie. Sé que tenemos material de sobra para hacer un gran torneo. Hay dos chances y vamos por una", aseguró el marcador central, tras culminar el quinto de día de pretemporada.

El ex River esquivó hablar de su posible retiro del fútbol profesional y manifestó que arrancó esta pretemporada, como si fuera la última.

"Siempre arranco pensando en que será mi última pretemporada, porque creo que es la manera de concientizarme para hacerlo de esa manera. Estoy trabajando al lado de chicos de 20 años, y si no me pongo a la altura de ellos, no podré jugar. Gracias a Dios el cuerpo responde a las exigencias", reveló el marcador de 39 años.

"Necesito entrenar fuerte para estar a un nivel competitivo, que es lo que requiere este club. Si no cumplo con lo estipulado se me va a complicar", completó en su dialogo con Mundo Ferroviario.

Por su parte, el lateral Cristian Díaz prioriza arrancar con el pie derecho, en la reanudación.

Esta categoría se destaca por la paridad. El equipo que llega a ganar dos partidos seguidos, se mete en la pelea y eso fue lo que sucedió con nosotros. Será importante arrancar de la mejor manera.

En lo que respeta a la preparación, el plantel gozará hoy de una jornada libre de actividades y mañana emprenderán el viaje a Salta, donde completarán la pretemporada.

Allí disputará una serie de partidos amistosos. El primero de ellos, será ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el domingo 20, mientras que el miércoles 23 enfrentará a un equipo del Torneo Regional Federal.