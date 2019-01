Fotos "Pensé que me moría, le pedía a mi papá que cuidara a mi hijo porque yo me iba a morir"

10/01/2019 -

Recuperada, con ganas de volver a su vida cotidiana, Yuliana Andrea Paz (22) la joven acuchillada por su ex pareja, un enfermero del Bº Salido, habló en exclusiva con EL LIBERAL y contó el calvario que vivió la noche del brutal ataque que la dejó al borde de la muerte. El sangriento incidente se produjo en la noche del pasado 12 de diciembre, cuando Yuliana se encontraba en la casa de su hermana en el Bº Los Lagos aguardando que su ex pareja -Sergio Rivero, de 35 años- le llevara a su hijo de 8 años que tienen en común. "Cuando él llegó me lo dejó a ‘Juan’ (nombre ficticio) y antes de irse me dice que ya iba a volver porque se había olvidado el cargador del teléfono. Nos acostamos y regresó cerca de las 23.30. Escucho el auto y salgo a atenderlo", recuerda Yuliana sobre el día del hecho. Continuando con su relato sostiene: "Él me dice qué, ¿no me vas a hacer pasar? Entonces me acerco y abro el portón. Cuando me tiene de frente comienza a hincarme. Peleé con mis manos y con mis piernas para defenderme. Quería seguir acuchillándome. Le grité a mi cuñado y él sale a auxiliarme". Abrumada por el recuerdo de los caóticos momentos vividos, se queda en silencio unos segundos y continúa: "Corrí media cuadra y él detrás de mí. Me quería matar. Tiraba puntazos. Entré en la casa de un vecino y le pedí que me ayudara. Tenía dos heridas, pero no perdía sangre, entonces nadie lo notaba". Yuliana recuerda que le tomó la mano al vecino y le pidió: "No me dejes, no me quiero morir". Hasta ese lugar llegó su papá quien de inmediato la cargó en un auto y la llevó al CISB, donde fue compensada y trasladada al Regional. "Nunca perdí el conocimiento. Yo solo hablaba y le pedía a mi papá que no me dejara morir. Cuando la falta de aire era peor le decía que cuide a mi hijo porque yo me iba a morir. Cuando llegué al Regional me pusieron anestesia y desperté con una cirugía en el corazón", sentenció. Tras la agresión, Rivero huyó en un automóvil -que usaba como remís- a la ciudad de Clodomira donde fue aprehendido en un control vehicular. Desde entonces se encuentra detenido a disposición de la Unidad de Violencia de Género.