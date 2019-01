La Iglesia venezolana no reconoce y rechaza a Maduro y Maradona respaldó al presidente

10/01/2019 -

Mientras la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un documento pastoral en el que implícitamente llama a sus feligreses a desconocer el régimen de Nicolás Maduro pretende tomar posesión de forma "ilegítima, ilegal e inmoral", el astro futbolístico, Diego Maradona, respaldó a Maduro. El texto de la cúpula eclesiástica se difundió un día después que su titular, José Luis Azuaje, calificara de "ilegítimo e inmoral" a Maduro.

Los arzobispos y obispos de Venezuela, con ocasión de la 111ª Asamblea Ordinaria, se dirigieron al pueblo de Venezuela en una pastoral para exigir el cambio que "el país pide a gritos la recuperación del Estado de Derecho según la Constitución y la reconstrucción de la sociedad venezolana en dignidad, libertad y justicia para todos".

La Pastoral fue firmada por el presidente Azuaje y la directiva de la CEV donde destacan que el pueblo venezolano vive una situación dramática y de extrema gravedad por el deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, sumido en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir.

Al referirse a la toma de posesión de Maduro dijeron: "Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas: ¡es moralmente inaceptable! Dios no quiere que por el sometimiento a injusticias sufra el pueblo. Urge, por tanto, asumir el clamor popular de un cambio, de una concertación". El astro futbolístico Diego Maradona expresó su apoyo a Maduro. "A pesar de los traidores y del imperialismo que quieren gobernar a Venezuela, su pueblo sigue eligiendo como su presidente a Nicolás Maduro", indicó. Y siguió: "Hugo Chávez nos marca el camino, y ese camino es Nicolás Maduro, que sólo quiere lo mejor para su país. No pudieron con Fidel, no pudieron con Hugo, y mucho menos con vos. Venezuela vencerá!".