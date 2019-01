Esther Goris vuelve al cine con "A oscuras"

10/01/2019 -

La realizadora Victoria Chaya Miranda estrenará hoy en salas porteñas "A oscuras", thriller psicológico coral protagonizado por Esther Goris, Guadalupe Docampo, Arturo Bonín y Alberto Ajaka, en el que muestra "las dos caras de Buenos Aires, la riqueza en su variedad y la selva de cemento cruda y feroz, que te deja fuera de juego en pocos minutos".

"Busco reflejar el desamparo y soledad de las grandes urbes, la cosificación naturalizada del cuerpo de las mujeres, la despiadada ciudad llena de ruido y a la vez de peligros. En lo personal, siempre me siento a gusto en esta metrópolis, pero es real que es un lugar hostil y violento y que a mucha gente le resulta casi siniestra", expresó Chaya Miranda, en una entrevista con Télam.

La cinta, que recorre la intimidad de personajes solitarios y marginales de la gran ciudad que luchan por no caerse y se refugian en sus secretos y adicciones, cuenta la historia de una reconocida actriz a la que el paso del tiempo y un traumático evento la dejó sumergida en la soledad y el alcohol a pesar de su talento.

A ese relato se suma en esta narración coral la lucha de una bailarina que sueña con dedicarse a su profesión, pero se involucra en una relación violenta que la lleva a un total sometimiento, a la prostitución y a las drogas, así como la historia de un joven relacionista público adicto a la cocaína.

"Este es un thriller coral que nos deja distintas preguntas como si se puede estar en peligro y en completa soledad sin ser del todo conscientes, qué es capaz de hacer cada ser humano en busca del reconocimiento, se puede ser libre siendo mujer en una sociedad patriarcal y cuáles son las verdaderas libertades de nuestra existencia", explicó la realizadora.

¿Cómo surge esta historia?

Esta historia surge de la guionista Carla Scatarelli a quien yo conozco en una escuela de cine donde daba clases. Ella estaba trabajando su guión por el año 2009 y siempre me acordé de esa historia. Me reencuentro con ella cuando la llamo como actriz en "Los pibes del puente" y charlamos de su guión. Meses después ella me propuso dirigirlo y ahí comencé a gestionar la producción y dirección y por suerte pudimos hacer un excelente ida y vuelta en relación a cuál era la mejor versión de este guión.

¿’A oscuras’ plantea alguna reflexión?

Sí, muestra que se puede estar completamente solo y rodeado de gente a la vez y principalmente plantea que la vida de las mujeres siempre está en riesgo. Esa línea es la que más me interesa destacar, como realizadora y como feminista, necesitaba expresar cómo nuestros cuerpos en todas las generaciones, clases sociales y procesos de la vida, son violentados por la sociedad.

¿Hay algún lugar luminoso en la trama?

Sí, hay unas gotas de esperanza en la película. Creo que se demuestra que hay posibilidades de desarrollar procesos de liberación, pero son personales.