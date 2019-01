Gisela Berger habría dejado a Scioli en Francia tras recibir una amenaza

10/01/2019 -

Gisela Berger, la pareja de Daniel Scioli estalló contra el exgobernador de Buenos Aires. Hace unos días había escrito un enigmático que decía: "La gente no cambia, se comporta bien cuando quiere conseguir algo".

Pero ese enojo creció, y ayer se despachó sin filtro contra el padre de su hija. "Daniel Scioli dice que va por el brazo... mientras, la gente se muere de hambre. ¡Miente! Vacaciones en Courcevel, Francia. ¿Dónde esta la plata del país?", tuiteó, y adjuntó una imagen de sus vacaciones por Europa.

Algunos pensaron que podría tratarse del hackeo de su cuenta. Sin embargo, la propia Berger se encargó de aclararle al periodista Guido Zaffora que fue ella quien escribió los tuits. Y contó más. Según la modelo, ella habría vuelto imprevistamente de Francia para refugiarse en Córdoba tras recibir una amenza.

"Tengo miedo, obvio. Pero no soy una persona miedosa. No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país y que puede hacer lo que él quiere", le aseguró más tarde Gisela al portal Exitoina; y aclaró: "Hago este anuncio para protegerme. No hago la denuncia porque sé que no van a hacer nada. Es para protegerme", reiteró.