El fallido entierro de Chimuelo es furor en Facebook

La grabación del entierro de "Chimuelo", un periquito que murió hace algunos días y que era despedido por su dueño en el jardín de su casa, viene causando furor en redes sociales.

La inesperada aparición de un tercer actor en escena que interrumpió la improvisada ceremonia hizó que se convirtiera en el primer video viral del 2019.

"Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Un hermano nuestro que, sin duda, fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo ya que nuestro señor se lo ha llevado. Así que descansa en paz, Chimuelo", inicia diciendo el niño.

Luego, el protagonista del clip tendencia de Facebook procede a entonar una particular avemaría adaptada para la ocasión: "Ave María, señor Jesús, lleva a Chimuelo al ataúd. Ave María, don Cristo, lleva a Chimuelo a su lugar. Chimuelo descansa, ya estás en paz", concluye.

Sin embargo, llegado el momento de pasar a dejar al animal en el hoyo en donde tendrá que reposar por el resto de sus días, aparece quien sería la otra mascota del pequeño: un perro que, de forma repentina, interrumpe el entierro y se come al ave de un solo bocado.

Lo anterior origina que el niño se abalance sobre el can con el objetivo de hacer que suelte a su ave. Finalmente, logra recuperar el cadáver de su ave, aunque en un estado bastante maltratado.

"Bueno, después de algunos inconvenientes, ahora sí Chimuelo va a descansar. Está con un poco de baba pero él está en paz", culmina el muchacho que se hizo tendencia en Facebook.

La filmación de la 'ceremonia' viene causando sensación entre los usuarios de Facebook, y otras plataformas, no solamente por su impensado desenlace, sino también por la ternura e inocencia que transmite el niño. El clip acumila millones de reproducciones en redes sociales.

