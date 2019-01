11/01/2019 -

"Cuando abrí los ojos encontré más de 80 personas visitándome, acompañándome y recién ahora puedo acceder al celular y leer todo el apoyo, hasta de su propia familia -por sus ex suegros-, que es totalmente distinta a él. Me sentí rodeada de amor", manifestó la joven.

"Me siento dolida por ellos (la familia de Sosa), por mí, por los chicos, pero tendremos que aprender a convivir con este dolor. He tenido muchísimo apoyo. Hablé con profesores, compañeras, vecinos, familiares, sus propios padres, todos sabían lo que yo vivía. Me encargué de dar información a todo el mundo para que sepan del peligro que yo corría porque de la Justicia no obtuve nada", finalizó.