Curando el dolor con humor: "Pochi" Chávez quiere volver a grabar y actuar pronto

11/01/2019 -

El humorista "Pochi" Chávez regresa a los escenarios a llevar "buena onda". Meses atrás tuvo la desgracia de sufrir un trágico ataque que terminó con la vida de uno de sus hijos y otro de ellos resultara herido.

En una entrevista con Noticiero 7 contó cómo fue esta transición que lo alejó de las presentaciones en público.

"Había hecho un ‘parate’ después de esta tragedia que sufrió la familia y el pueblo, porque todo el pueblo lo quería muchísimo a mi hijo. Era un chico con muchos proyectos por delante. Espiritualmente me sentía mal y había parado, pero la gente me pide, me llama y tengo que continuar", explicó "Pochi" y agregó que "ya no hay solución. La vida continúa y mi hijo no va a volver a vivir", reflexionó.

"Esta es una profesión. Uno tiene que subir a un escenario y ponerse una máscara (imaginaria) de contento, alegre. La gente paga una entrada y quiere que uno le tire buena onda" dijo al destacar que, aunque la gente sabe la tragedia que le tocó afrontar, como público le reclama que vuelva y él como profesional, debe cumplir con lo que le piden.

En cuanto al momento que le tocó atravesar, destacó el apoyo que tuvo de su público. "Mucha gente de distintas partes del país me llamó para solidarizarse conmigo, con mi familia. También quiero aprovechar para saludar a la gente del Hospital Regional, que hicieron todo lo posible para salvar a mi otro hijo y también a la gente del CIS Banda que me atendieron muy bien cuando estuve internado allí. Realmente unos excelentes profesionales que tenemos en la provincia", destacó.

Por último señaló que este año volverá a grabar y sacará a la venta material nuevo "como lo hacemos siempre cada dos o tres años y ahora justo nos toca", concluyó.