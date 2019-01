Andy Murray anunció su retiro del circuito

Fotos LLANTO. El británico confirmó su decisión con lágrimas.

11/01/2019 -

De forma inesperada, y en la previa del comienzo del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, el británico Andy Murray anunció ayer, entre lágrimas, que se retirará este año debido a los intensos dolores que padece en su cadera y que su último torneo sería Wimbledon.

Murray, de 31 años, fue operado en 2018 de su cadera, razón por la cual no pudo seguir con su carrera en ascenso. En la actualidad, el británico se encuentra en el puesto 230 del ranking ecuménico. "He estado sufriendo durante un largo tiempo, un total de veinte meses. He intentado hacer todo lo posible, pero el dolor no ha cesado. No quiero seguir jugando de esta forma, no estoy dispuesto a seguir con este dolor en los próximos cinco meses", expresó el británico, ganador dos veces de Wimbledon.

Y continuó: "Puedo jugar con limitaciones y dolor, pero no me permite disfrutar compitiendo o entrenando. Wimbledon es donde me gustaría dejar de jugar, pero no estoy seguro de poder hacerlo".

De esta manera, Murray confirmó que comenzará el Abierto de Australia, en el que debutará ante Bautista Agut, pero su ilusión es llegar a Wimbledon.