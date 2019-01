Central Córdoba vuelve tras el día de descanso

Fotos DESGASTE Para equilibrar las cargas, Central Córdoba tuvo ayer día libre y hoy retorna a los entrenamientos.

11/01/2019 -

El plantel de Central Córdoba retornará hoy a los entrenamientos, luego de gozar una jornada libre de actividades ayer.

La vuelta al trabajo está programa para la mañana. El entrenamiento se llevará a cabo en el polideportivo de Estación Simbolar, donde está prevista la primera exigencia futbolística.

Entre las principales novedades se destaca la reincorporación del delantero Lautaro Robles, quien superó algunos inconvenientes de salud y hoy se ejercitará junto al resto del plantel.

El que entrena con la misión de ponerse a punto desde lo físico, pensando en la reanudación del Nacional B, es el mediocampista Nahuel Luján.

"Estoy tratando de aprovechar esta pretemporada, porque en la pasada no pude trabajar bien, teniendo en cuenta que me lesioné en el primer día y eso hizo que después me costara un poco entrar en ritmo", reveló el ex Belgrano.

"El plantel está trabajando bien y nos mantenemos confiados en que podemos seguir mejorando. Hay material para ilusionarse con pelear el ascenso, pero debemos ser cautos y estar bien preparados. Es un torneo parejo, en el que no podés descuidarte", finalizó el volante ofensivo.