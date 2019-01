Cuarta fecha de la Nueva Liga Amateur de Frías

11/01/2019 -

CHOYA, Choya (C) Entre hoy y mañana se disputará la cuarta fecha del torneo "100 años de gloria del Club Atlético Talleres". La misma se jugará en el estadio del Social y Deportivo Coinor de la "Ciudad de la Amistad", que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías con equipos del sudoeste santiagueño y de la vecina provincia de Catamarca.

Se adelantó el fixture: Atlético Triángulo vs. Los Canarios; Influencia vs. Deportivo Choya; Veteranos vs. Panificadora Suecia; La Casa del Plomero vs. La Mexicana; Icaño vs. Farmacia del Rosario; Ferroviarios vs. Carnicería Tres Hermanos y Atlético Quirós vs. Panificadora La Deseada. Los horarios se definían al cierre de esta edición. La Casa del Plomero marcha puntero con 9 unidades.