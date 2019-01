En Añatuya, minifundistas no pudieron terminar la siembra

11/01/2019 -

El jefe de la agencia de desarrollo regional, profesor Hugo López, confirmó a El LIBERAL que muchos productores pequeños beneficiarios del Pro Agro no pueden sembrar por las condiciones del clima.

"Lamentablemente todavía no podemos terminar con la campaña ProAgro, que son créditos que otorga la provincia a los pequeños productores. Nos faltan algunos parajes y no lo terminamos por el clima. En estos momentos, está afectando mucho la lluvia. Los productores están muy angustiados por el hecho de que algunos campos todavía están totalmente anegados. Más allá de la cantidad de lluvia que pudo haber caído, son terrenos que enseguida absorben y en dos o tres días de sol mejoran. Pero ahora ya no", puntualizó.

Agregó que "los productores que han podido regar antes de esta lluvia son los que más complicados están, porque ya el terreno no absorbe absolutamente nada. La mayoría de los caminos de ingreso están complicados. Esperaban que para esta semana pudiese mejorar, pero el clima no da tregua, y no podemos ingresar para culminar con los trabajos. El tema es que el tiempo ya se acorta. Lamentablemente no van a tener la seguridad de poder cosechar", enfatizó López.