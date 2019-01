Fotos Carlos Sorín competirá en festival mundial

11/01/2019 -

La producción argentina "Joel", de Carlos Sorín, fue seleccionada para participar en la competición Big Screen del 48º Festival Internacional de Cine de Rotterdam, Holanda, que tendrá lugar entre el 23 de enero y el 3 de febrero próximos. En esta competencia están en juego tres premios principales, el primero de 30.000 euros, y otros dos de 15.000. El filme del cineasta se suma a otras producciones argentinas que también participarán en la muestra internacional, "De nuevo otra vez", de Romina Paula, "La flor", de Mariano Llinás e "Introduzione all’oscuro", de Gastón Solnicki. La película de Sorín cuenta la historia de una pareja en la Patagonia, que, incapaz de concebir hijos, recibe la noticia de que hay uno en adopción, de nueve años, que carga con una dura historia, un tema al que deberán hacer frente. "Joel", protagonizada por Victoria Almeida y Diego Gentile, Ana Kantz y el niño Joel Noguera, competirá, entre otros, con el italiano "Bangla", de Phaim Bhuiyan, el documental estadounidense "Hail Satan?", de Penny Lane; el danés "Queen of hearts", de May el- Touky; el israelí "God of the Piano", de Italy Tal, y el sueco "Transnistra", de Anna Enorme. Como se recordará Carlos Sorín ya ha cosechado grandes éxitos con películas como "La película del rey" e "Historias mínimas"