Alfano sacó a la luz un doloroso hecho de su niñez: fue abusada

11/01/2019 -

Un día después de haber generado un gran revuelo con sus dichos sobre el caso Juan Darthés, respecto del cual señaló: "A veces es preferible dejar a un culpable suelto que a un inocente preso", Graciela Alfano volvió a captar la atención con una dolorosa confesión: fue víctima de abusos entre los 4 y los 7 años.

La exjurado del Bailando eligió salir al aire en el programa "Nosotros a la mañana", que conduce Fabián Doman, para aclarar la frase que había lanzado en el ciclo "El Diario de Mariana", pero terminó haciendo memoria sobre un hecho muy triste que marcó su vida.

"Vamos a retomar un tema que es muy difícil para mí, porque no lo he dicho nunca y porque es muy doloroso. Yo fui una niña abusada entre los 4 y 7 años. No hubo penetración porque la persona, que era un vecino, era impotente. El hecho de que no existiera el semen o la penetración, no invalida el abuso, el dolor ni las consecuencia que hubieron sobre mi persona, sobre mi psiquis y mi vida, seguramente. Fue una situación tremenda", aseguró Alfano, ante el silencio atento de los panelistas.

Y siguió: "Yo sé lo que es denunciar algo y que no te crean porque eso pasó con mis padres. No sé si hubo negación. Después nos mudamos de ese lugar, con un hecho de violencia de mi padre, que no pudo reprimir su odio, sus reacciones. Tengo casi 40 años de terapia sobre el tema. Voy a seguir peleando dentro mío, no para la sociedad, ni para verme, sino para mi vida. Ésta es la postura que creo que es tan importante para las víctimas. Las víctimas de abusos necesitamos que los culpables sean señalados por la Justicia. Eso da un cierre, no los amigos, la gente. Que la Justicia se emita. Que haya un castigo, que se cumpla una condena. Con el derecho del delincuente, que también los tienen".

En ese contexto, remarcó: "Han pasado 62 años del momento que fui abusada, esta persona está muerta. A mí me hubiera dado un cierre que esta persona vaya presa, más el trabajo interno mío para poder perdonar este tema y soltarlo".

Aunque advirtió que no volverá a referirse a esta situación personal que le tocó vivir, Graciela remarcó: "Las consecuencias que tienen los actos de un hombre perverso sobre una niña, durante tres años de su vida, permanecen. Es una discapacidad sexual, emocional, de vida. Yo soy una discapacitada".

De esa manera intentó aclarar el porqué felicitó a Fernando Burlando por haber asumido la defensa de Juan Darthés. "Yo creo en la Justicia y creo que hay que dar los pasos de la Justicia... Hay que mostrar que alguien es culpable, porque según lo que dice la ley, a veces es preferible dejar a un culpable suelto que a un inocente preso", había señalado la también actriz.