Wenders quiere filmar sobre la paz

11/01/2019 -

El veterano director alemán Wim Wenders anunció que le gustaría rodar una película sobre la paz, estado al que calificó como "el fenómeno más infravalorado de la historia".

"Hay una cantidad increíble de películas sobre la guerra, hay mucha literatura sobre la guerra, y frente a eso no hay ninguna epopeya sobre la paz. Todo el mundo se interesa por conflictos, pero no sobre la ausencia de conflictos, aunque no sé cómo se podría rodar una película así", reconoció el cineasta, de 73 años, a periodistas en Viena, tras la presentación de una retrospectiva de su exitosa obra y una selección de su trabajo fotográfico.

Wim ya investiga sobre la paz.