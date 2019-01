Difunden foto de "The new pope"

11/01/2019 -

FOX Premium dio a conocer la primera imagen oficial de la esperada secuela de "The Young Pope". La nueva serie se encuentra en etapa de producción en Italia.

La foto presenta a los dos veces nominados a los premios Óscar Jude Law y John Malkovich en sus atuendos de sumos pontífices.

Luego de una excelente recepción de su primera entrega "The Young Pope", disponible completa y en exclusiva en América Latina en FOX App, los nuevos 8 episodios que compondrán a "The New Pope" se encuentran en etapa de producción con la dirección del ganador del Premio de la Academia Paolo Sorrentino.