Lady Gaga se mostró contra un rapero

11/01/2019 -

La cantante estadounidense Lady Gaga retiró de las plataformas de "streaming" su canción "Do What U Want (With My Body)’ -’Haz lo que quieras (Con mi cuerpo)"-, que compuso junto a R. Kelly, tras las acusaciones de abuso sexual contra el rapero estallaran en los medios.

"Me pongo del lado de esas mujeres al 1.000 %, les creo, sé que están sufriendo y pasando mucho dolor, y siento que sus voces deberían ser oídas y tomadas en serio", escribió Gaga ante la emisión de una serie documental en el canal Lifetime, la semana pasada, que ha devuelto a la luz las acusaciones de abuso psicológico y sexual contra R. Kelly.

La cantante añadió que hizo la canción y el video "en una etapa oscura de mi vida".