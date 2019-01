Fotos Los Manseros, de festejo

11/01/2019 -

Éste no es un año cualquiera para Los Manseros Santiagueños. El calendario marca sus 60 años como conjunto folclórico, deleitando al público con sus canciones. Y para celebrarlo, quieren redoblar su apuesta. Con ese espíritu festivo abrirán esta noche, la 54ª edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María acompañados por una orquesta de músicos que pertenecen al Teatro Colón y que dará un marco imponente a la presentación. "Vamos a cantar todos los éxitos, los clásicos de Los Manseros Santiagueños de todos los tiempos. Hemos seleccionado un repertorio muy conocido y que le gusta a toda la gente", adelantó "Alito" Toledo, integrante de Los Manseros. Y contó de qué se tratará la presentación de esta noche. "Vamos a estar acompañados de una orquesta de violines, chelos y bajos. Son chicos que pertenecen al teatro Colón, y a los que les gusta el folclore de Los Manseros", señaló. Esa misma orquesta los acompañará el 30 de enero en Cosquín, cuando sumen otros invitados especiales, "que por ahí no tienen que ver con el folclore, pero que les gusta lo que hacemos", dijo Alito. Precisamente la admiración por la propuesta mansera es lo que llevó a ese grupo de jóvenes a sumarse a la agrupación folclórica santiagueña con sus instrumentos. "Nos van a acompañar en casi todos nuestros éxitos. Nosotros estamos muy emocionados porque escuchar el sonido ampliado de esos violines, con una armonía muy especial, no deja de conmovernos. Son chicos que estudian, que leen la música, no tocan de oído. Están acostumbrados a tocar con sus partituras adonde tienen escritos los arreglos que van a hacer en cada tema. Para nosotros es un placer, una gran satisfacción que suban al escenario con nosotros", contó Toledo. Si bien el año pasado un problema de salud de Onofre Paz, el líder y vocalista del grupo, impidió a Los Manseros Santiagueños formar parte de la cartelera del Festival de Jesús María, la vuelta se da con mucho entusiasmo. "Esperemos que sea la misma convocatoria que en años anteriores, y que contemos con la gente que nos sigue de años; más que nada porque es un año muy especial, ya que cumplimos los 60 años haciendo folclore", recordó "Alito". La agenda se viene movida. Una vez que finalice el Festival de Jesús María, Los Manseros volarán en un avión privado a Chubut para participar de otro encuentro, y el domingo estar también en Neuquén. En la noche inaugural de Jesús María estarán junto a Los Manseros Santiagueños, El Chango Spasiuk (tradición chamamé junto a Hermanas Vera y Núñez); Los 4 de Córdoba 50 años; Alborada y Ceibo. Con las mejores tropillas en el campo de la jineteada, con los artistas más destacados del país en el escenario Martín Fierro del anfiteatro y con una oferta de comidas regionales, el festival abrirá esta noche a unos 50 kilómetros de la capital de Córdoba. Por otra parte, para el mañana están previstas las actuaciones de Los Huayra, Soledad, Orellana Lucca, Los de Caberar, La Cantada, Por siempre Tucu, Rivera Folk y Vicente Mora. El domingo 13 subirán al escenario Luciano Pereyra, Lucho Arrieta, Coco Gómez, Pachecos, Los Duarte, Bruna Monte y Los Fulanos. El festival se extenderá hasta el lunes 21 en cuyo cierre estarán el trapero Duki, Damián Córdoba, Karina, Naty Medina y Q’Lokura.