Berger acusó a Scioli de ejercer violencia psíquica

Fotos Antes de que naciera su hija, Gisela había confesado que Scioli le había pedido que abortara. Ella siguió con el embarazo. Después intentaron conformar una familia.

11/01/2019 -

Tras haber denunciado por Twitter que su expareja, Daniel Scioli y padre de su hija Francesca había mentido que viajó a Francia "por su brazo", cuando en realidad lo habría hecho en plan vacacional; y después de revelar que recibió amenazas, Gisela Berger fue por más. Durante una entrevista televisiva aseguró que el exgobernador de Buenos Aires ejercía violencia psicológica sobre ella, dejando el silencio como respuesta cuando le preguntaron si la había pegado en alguna ocasión.

El periodista Ramón Indart, de "Buenos Días, América" le preguntó sin rodeos sobre si Scioli la había llegado a pegar, a lo que Gisela respondió: "Mirá te puedo decir que la violencia psíquica fue mucho más... Durante todo este tiempo, cuando estuve embarazada que la pasé pésimo y cuando tuve a la nena. Lo único que hizo fue salir conmigo y la nena cuando salió de la clínica para que pasen la imagen saliendo. No estuvo conmigo".

Luego comentó: "Hubo malos tratos, obviamente. No voy a seguir hablando porque tengo para contar muchísimas cosas. Me callé porque él me hizo callar". E insistió: "Te puedo decir que la violencia psíquica fue como más puñales que cualquier cachetada o lo que sea, o cualquier maltrato".

Dolida por todo lo vivido, Gisela Berger reflexionó: "Yo hasta acá llegué, no me interesa más estar al lado de una persona que lo único que hace es hacerme sufrir. En su momento salió a decir que era un papá feliz, y a mí me había pedido un aborto".

Y agregó: "En el viaje me amenazaron. Hace tiempo me viene pidiendo cosas, que me comporte de tal manera para la campaña y yo hay cosas que no comparto. Y no me van a obligar. En un momento las cosas se empezaron a poner más tensas y había otra gente ahí... ".

Berger se explayó en torno de las amenazas que habría recibido. "Tengo miedo. Cuando me amenazan, me amenazan de una manera como diciendo que no me meta más con el apellido. Y yo decía ‘¿perdón?’ Me voy a defender.Ellos quieren que me comporte de una manera y no lo voy a hacer si no lo comparto".

Al mismo tiempo, Berger admitió que le parece improductivo realizar una denuncia policial. "¿Para qué? Si Daniel levanta un teléfono y lo soluciona. ¿Me están cargando? En este caso no soy nadie para hacer una denuncia, se me van a reír en la cara. La única defensa que tengo es apartarme directamente de este señor, que aparte de todo, no le interesamos ni la nena ni yo. Van a ver que él va a seguir con su vida como si nada, se va a reír. De lo que le pregunten, o no contesta como hace siempre o va a decir cualquier cosa con tal de seguir como hace siempre. Lo que pasa es que a mí no me va a seguir usando. Hasta acá llegué, soy un ser humano. Esto tiene que ver con la exposición de su hija y conmigo, pero él no quiere saber más nada conmigo", remarcó.