Rayo sale a escena con Oscar Trejo

11/01/2019 -

Rayo Vallecano, con el santiagueño Oscar Trejo, abrirá hoy la 19ª fecha de la liga de España. El encuentro comenzará a las 17 (hora de Argentina), en el estadio Campo de Fútbol de Vallecas.

Rayo Vallecano ocupa la anteúltima colocación con 16 puntos y Celta la 14ª con 21 unidades, por lo que será un partido importante en la pelea por la permanencia.

Por su lado, el líder Barcelona (40), con Lionel Messi, se presentará el domingo contra Eibar en el estadio Camp Nou de la ciudad catalana.

El programa de partidos es el siguiente. Hoy: Rayo Vallecano vs. Celta.

Mañana: Leganés vs. Huesca; Valencia vs. Valladolid; Girona vs. Alavés; y Villarreal vs. Getafe.