VIDEO | Bielsa y una herramienta ¿bilardista?

Por estas horas Marcelo Bielsa, técnico del Leeds United, se encuentra envuelto en una polémica en Inglaterra, luego de un incidente el día de ayer en el que detuvieran a un "hombre sospechoso" en las inmediaciones del centro de entrenamiento del Derby Country.

A pesar de que no había podido comprobarse hasta hoy que se tratara de un espía, fue el propio Bielsa, en la previa del partido que su equipo disputó ante el Derby, el que confesó el hecho luego de que un periodista inglés le preguntara respecto al incidente.

Periodista: "Hubo un incidente en el centro de entrenamiento de Derby, dicen que estaba presente un integrante del Leeds United. ¿Qué sabe de esto?".

Bielsa: "Es cierto, es real. El responsable de que esa persona estuviera soy yo. Hay una serie de precisiones que necesito dar, no importa si creo si eso es legal o ilegal, correcto o incorrecto. Para mí es suficiente con que Lampard y Derby Country se hayan sentido molestos para entender que no actué correctamente. Ayer hablé con Lampard y él me hizo saber que entendía que yo había transgredido el fair play. Yo pienso distinto, pero lo que importa es lo que piensan él y Derby Country. Soy único responsable porque no contaba con... yo no solicité autorización al club para llevar adelante, para enviar a esta persona. Sin que esto me justifique, esta práctica la utilicé a partir de las Eliminatorias Sudamericanas para los Mundiales. En las Eliminatorias Sudamericanas para los Mundiales utilicé este mismo procedimiento. Eso no está prohibido, se hace público, se comenta en la prensa, para algunas personas es cuestionable y para otras no".

Finalmente, el Leeds venció por 2 a 0 al equipo del ex Chelsea y recuperó las sonrisa tras un par de caídas en fila.