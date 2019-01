"El audio de la hermana de Thelma no tiene validez procesal"

Hoy 21:00 -

Tras la difusión de las polémicas declaraciones de Carla Lescano, hermana de Thelma Fardín, la abogada de la actriz le respondió y aseguró que los dichos de la joven “no tienen validez procesal”.

“Sabíamos del audio y que era posible que se viralice. El audio no se presentó en la causa. Es de alguien que no estuvo en el lugar de los hechos. Thelma no tiene relación con ella desde que tiene tres años”, expresó Sabrina Cartabia.

Y agregó: “Es un audio sobre creencias de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos. Deberán presentarlo en la causa, pero es una prueba muy débil. Las creencias no tienen validez procesal”.

Por último, la abogada aseguró que no sabía por qué habría hecho tales declaraciones la hermana de la actriz y manifestó que esta última “está preparada para estos tipos de ataques”.