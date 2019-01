FÚNEBRES | 12 de enero de 2019

12/01/2019 -

FALLECIMIENTOS

Sergio Ricardo Peralta Luna

Enrique Santiago Torrez (La Banda)

María Nélida Gutiérrez Martínez

Mirna Celmira Díaz

María Delfina González

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Mario Murillo, su esposa Luchy Bolañez, sus hijos Rita y Martin acompañan a su hija Gabi, su esposo Pablo y demás familiares en estos momentos de dolor, rogamos oraciones por su eterno descanso y resignación a toda la familia.

ARCE GARMA DE LOTERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 29/12/18|. Beatriz Castro, Ramón Blanco, sus hijos y nietas acompañan a Minola , Malena y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE TROUVÉ, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Adriana Montenegro, Roberto Carrizo y sus hijos Ignacio, Valentin, Josefina y Victoria, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Patri y Hernan. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE TROUVÉ, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Beatriz Castro, Ramón Blanco, sus hijos y nietas participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE TROUVÉ, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Edmundo Lescano y Silvia Gomez Paz participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE TROUVÉ, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Dr. Eduardo Contato Carol, su esposa Maria Felicitas Degano y flia., participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE TROUVÉ, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Marta María Inserra y Claudio Inserra Espeche y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Hernán y Patricia, a sus hermanos Remigio, Julita y Adriana y demás familiares en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE TROUVÉ, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Lidia C. de Llugdar y sus hijos M. Lidia, Analia, Jorge y Diego, acompañan con inmenso cariño a sus hijos Patricia y Hernán en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE TROUVÉ, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Ilda Herrera de Carol, sus hijos, Marcelo, Marta y Susana Carol y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE TROUVÉ, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. René Trouvé, Maria Mercedes Santillan y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, AMANDA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Víctor Santiago Sosa, Miryam Moran de Sosa y sus hijos con sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga y ruegan una oración en su memoria.

CASTILLO, AMANDA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Querida Amanda: que Jesús y su Madre te concedan la paz y el amor que tan solo ellos pueden otorgar. Tus amigos y vecinos desde la niñez Oscar Stenberg y su esposa Nélida Bertuzzi e hijos con sus respectivas familias oran por tu descanso eterno.

CASTILLO, AMANDA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Ana Beatriz Gatti, participa con profundo dolor el fallecimiento de Amandi y acompaña a sus familiares en estos dificiles momentos. Elevan plegarias por el eterno descanso de su alma.

CASTILLO, AMANDA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Dr. Miguel Angel Gramajo y Sra., y Felix Augusto Gramajo y Sra., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, AMANDA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Sus amigos y vecinas: Luchi Bravo, Mirta Cárdenas, Antonia de Amil Feijo, Dr. Luis Soria Bravo participan su fallecimiento. Ruegan y elevan una oración en su memoria.

CONTRERAS, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. La honorable comisión directiva del Sindicato de vendedores de Diarios y revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento de la esposa de nuestro afiliado, Roldan Carlos Isidro y acompañan en este doloroso momento a su familia rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

CORONEL, RUBÉN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Su hija Amira Maite, sus padres Rubén Coronel, Rosalia Navarrete, sus hnos Andrea, Juan, Maria, Sebastián, Rodrigo, Aylen ,sus sobrinos Cristian y Giovanni sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio los Flores Cob. Hamburgo Cia de Seguro. Servicio REALIZADO POR COHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Lidia C. de Llugdar, comparte con pesar su fallecimiento y acompaña con cariño a sus hermanos Chochi y Mita.

DIAZ, MIRNA CELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Su hija Marina, sus hermanos Gladys y Omar, sus nietos Paula, Lautaro, Benjamin y demas fliares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, MIRNA C. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Señor ya está ante tí, recíbela een tu Reino". Sus sobrinos Graciela, Romy, Roxana, Carlitos, Gringa y Manuel con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, MIRNA C. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Elena Llaguno, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, MIRNA C. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Toti Llaguno, Ale, Paula, Lautaro y Benjamon Kamenetzky, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MIRNA C. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazo del Señor". Miriam Romero y German Parisi, acompañan y abrazan a su amiga Marita en tan duro y doloroso momento. Rogando paz para su corazón y fortaleza para seguir adelante.

DIAZ, MIRNA CELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Tus primos de corazón flia Navarrete, Fanny, Musi, Ricardo, Zulema, Silvia, Ramón, Tony y Benjamín participan con dolor su fallecimiento.

DIAZ, MIRNA CELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Me cuesta muchísimo creer y me duele tu partida. Romelia y Karina Andrade acompañan con muchísimo cariño y dolor a su hija, nietos y a su querida hermana Gladys, ante dolorosa partida. Que descanse en paz, mi querida Mirna y brille para ella la luz que no tiene fin.

GIACOMETTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Sus hijos Luci y Juan, hijos políticos José y Belén, nietos Nazareno, Fausto y Franccesco, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIACOMETTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Viviana Chequer y Virginia Ávila, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIACOMETTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Rudy Ibáñez y flia., y su ahijada Julita, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GIACOMETTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Compañeros y amigos de su hija Luciana; Nacha Guberville y Alberto David, participan y acompañan en el dolor por su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

GIACOMETTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Greta Cheque, sus hijos Paula y Agustina Molinari, Fernando Ocon y Pablo Ledesma Fonzo, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIACOMETTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Luisa Chequer, sus hijos Eugenio, Florencia y Luciana Prados, Jose Salomon y Victoria Campos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIACOMETTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Nelly de Basbus, Luis Basbus, Josefa Storniolo, Nelly Patricia Basbus, Eugenia Basbus, Daniel Seidel, Milena Seidel, Marcelo Basbus, Soledad Basbus, Beatriz Basbus y Maria José Basbus, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIACOMETTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Asociacion UPACSE acompaña a la familia en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

GIACOMETTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Prof. Juan Alberto Diaz, su Sra. Monica, sus hijas Florencia, Soledad, Rocio y Candela, acompañan a Luciana y Juan ante la perdida del querido Yaco. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MARIA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Sus hijas Ermina y Zulema, su nieta Estela y demas fliares, part. su fallec. sus restos serán inhum. cementerio de Loreto. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GUTIERREZ MARTÍNEZ, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Sus hijos Maria Teresa, Claudia, Oscar, Raul, Ruben, h. pol. Estela Dominguez, Marta Pintos, Juana, MIguel Alvarez, nietos, bisnietos, part. su fallec. sus restos serán inhum. en cementerio La Piedad hs. 11. Casa de duelo C. 404 Nº 3335 Bº Independencia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Su esposa Dra. Daniela Paglione, sus hijos Sebastián, Santiago y Gonzalo y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados cementerio privado El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Sus padres políticos Gringa Gauna y Carlos Paglione, sus hnos. políticos Adrián y Florencia y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Sus tíos desde California, Rufina, Galileo Faglione, sus primos Cristina, Ellzabet, Payam Resuam y sus hijas chiara y Giana participan su fallecimiento.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz eterna". Su tía Martha Gauna, sus esposo José, sus hijos Claudio y Diego y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Su tía Susana Gauna, su esposo José Luis y sus hijos Lucas y Anita participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Vivirás grabado en mi corazón. Su tía Myriam Gauna, su prima Florencia, Gustavo y Enzo Bilotti participan su fallecimiento.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Su tío Carlos Gauna, su esposa Hidia Altamiranda, sus hijos Juan, Marcelo y Gustavo y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados cementerio El Descanso.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Su tío Marcelo Saganias y sus primos Roxana, Marcelo Atonio y Elena Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin". La familia Nieto participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia López Paglione en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Mario Eugenio Ferrero y María Mercedes Arce de Ferrero, participan con pesar el fallecimiento del sobrino de su amiga Susy y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. "Dios nuestro Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". "Su cuerpo ya no sufre más y su alma descansa en paz". Ariel Rios y Silvia Neirot, junto a sus hijos Javier y Virginia Rios, Esther Gauna de Neirot y Omar Neirot, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. sus resots fueron sepultados en el cementerio Parque el Descanso.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. "Mas alla del sol, yo tengo un hogar mas alla del sol". Kely Pacheco y Peca Juarez y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Daniela Paglione. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Amigas de su suegra Gringa. Irene Palmeyro, Norma Cancino y Alejandra Torrens, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Teresita Ledesma de Chávez, Ramón Alberto Chávez y flia. Dr. Ramòn Chavez y flia. participan su fallecimiento.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Andrés Víctor Alfonzo, María Teresita Chávez, sus hijos Romina, Andrés, Silvina Agustina y Nico participan su fallecimiento. sus restos fueron inhumados ayer cementerio Parque el Descanso.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Luis Retondo y Myriam Gauna partticipan su fallecimiento.

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Rafael Antonio Canllo, participa con mucho pesar su fallecimieneto y ruega oraciones en su memoria.

ORIETA DE OVEJERO, TERESA AZUCENA. (q.e,p.d) Falleció el 11/1/19|. Sus hijas Myriam Azucena y Esther Elizabeth Ovejero, sus hijos Pol. José Rafael Giménez y José Fernando Molina, nietos y bisnietos part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) HAMBUGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ORIETA DE OVEJERO, TERESA AZUCENA. (q.e,p.d) Falleció el 11/1/19|. Sus vecinos y amigos de toda la vida de la calle San Martín al 600; flias de Negrita Sosa, Norma Palavecino, Pelusa de Díaz, y Elsa de Freijo participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus queridas hijas Miriam y Esther en este difícil momento ante la pérdida de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Que brille para El la luz que no tiene fin". Sus compañeros de la Promocion 85 del Colegio San José: "Pepi" Farreras; "Mego" Jiménez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este dificil trance.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Autoridades y personal del Hospital de Forres, participa con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Cristina Gambone, Marcos y Lucia Fuenzalida participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo y acompañan en estos momentos difíciles a su familia.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. La comunidad educativa de la Escuela Especial Nº 236 Hellen Keller participa el fallecimiento del esposo de su compañera Daniela Farias y ruega una oración en su memoria.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para el la luz que no tiene fin. Dra. Ana Maria Auad, Dr. Gustavo Hauteberque y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Daniela y flia. en este momento de dolor.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. ¡Sergio querido!; que tremendo ver tu nombre en el diario. Hace tantos años que te había visto (desde que estabas en el Sanatorio San Martín), no sé que pasó. Recuerdo como superaste con tanta valentía el accidente que tuviste tan jovencito. Te reecontraste con tus padres. Estoy segura que Claudio abrió sus brazos para recibirte como lo hacía aquí. Eras tan bueno, cariñoso, sencillo, muy buen hijo, alumno y profesional. Siempre te recordaré, partiste el día del cumpleaños de Sonia, no te olvidabas de preguntarme de ella. Brille para ti la luz que no tien fin. Resignación para toda la flia. Tu ex-vecina Lucy,

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. "La Muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme siempre estaré contigo". Los socios y la comision directiva de la Asociacion de Empleados del Poder Judicial participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Sergio. Se ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. La Sociedad de Cardiología de Sgo. del Estero participa con profundo dolor del fallecimiento del Dr. Sergio Peralta Funes, quien fuera un perstigioso profesional de nuestra provincia y un muy apreciado colega. Acompañan a su familia en tan dolorso momento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Antonia de Funes, sus hijos y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Marta Funes y su flia. participan con profundo dolor y acompañan a sus hermanos Sandra, Gabi y Pablo en el dolor de esta triste pérdida.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Centro 25 de Mayo, sus compañeros y amigos; Dra. Gómez Macedo Cecilia, Dra. López Gabriela., Dra. Villalba Elina., Dra. Lissi Carrolina., Dra. Lescano Marcela, Dra. Auad Ana María., Dra. Cardozo Silvia., Dr. Abalos Jorge., Dr. Lopez Amado Mario., Lic. Torresi Gisela, Odontologa, Tapia Karina, Lic. Viano Ramon, Lic. Costas Julio, Sec. Soria Gladys., Dra. Parnas Paula., Dra. Veronica Silberman., Sec. Abalos Ines., Sec. Villalba Ana Maria., Sec. Lopez Susana., Dr. Lissi Jorge., Dra. Lilia de Lissi. Despidieron los restos de su Colega y amigo Sergio. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega Dr. Peralta Funes Ricardo y ruega oraciones en su memoria

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr. Peralta Funes Sergio Ricardo. Ruegan oraciones en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. El padre Gregorio Makantassis y la Comisión de Damas ortodoxas participan del fallecimiento de su hermana y colaboradora e invitan a participar de la misa que en su memoria se oficiará el día domingo a las 10 hs.en la parroquia San Jorge.

VERA, RAMÓN HEBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Francisco H. Guiliano, su esposa, sus hijos y respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento de su Amigo de la Juventud.

VERA, RAMÓN HEBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Las Amigas de su hermana Elena Vera de Duran; Albina, Maruja, Rene, Mary, Margarita, Lilia y Blanca, participan con pesar su fallecimiento.

VILLARREAL, CAMILA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/01/19|. Su hijo Julio Otrera, hija pol. Hilda Barraza, nietos Cecilia, Carolina y Karina, su bisnieta Emilia y demás nietos, bisnietos y tataranietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 (s.v) EMPRESA SANTIAGO.

VILLARREAL, CAMILA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/01/19|. Sus nietos Carlos, Chely, Fredy, Karina, Cristian, Carolina, Ramiro, Cecilia, Anabela, sus bisnietas Jesica y Emilia y tataranietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz querida abuela.

VILLARREAL, CAMILA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/01/19|. Sus amigas: María Juárez, Francisca Sequeira y Teresa Arévalo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VILLARREAL, CAMILA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/01/19|. Camila te recordaremos siempre como nuestra querida abuela. Marta , Soledad , Pablo y Romina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y a su nieta Ceci en tan difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

BARRAZA, JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/19|. La comision directiva del Club S y D. La Palmas, socios, jugadores y simpatizantes, participan el fallecimiento de su ex jugador y ex-directivo de la institución.

TORREZ, ENRIQUE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Sus hijos Claudia, Walter, Victor, Carlos, Mario y Melina hijos políticos Natalia, Malesa, Erik y Flavia nietos hermanos sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cem. Jardín del Sol .Cob.Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

VILLAVICENCIO, LUIS AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Te recordaremos con amor y cariño". Su primo Enrique, Ana, Zaira, Jano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para su familia.

VILLAVICENCIO, LUIS AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Pido a Dios te reserve un lugar de privilegio junto a El". Su tía Maria Rosa, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para la familia.

VILLAVICENCIO, LUIS AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Su prima Maria Teresita Villavicencio y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan consuelo para su familia.

VILLAVICENCIO, LUIS AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Carlos ''Chiqui'' , Paladea y sus Sra Lic Maria del C. Cancinos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

ZANONI, ELSA JUANA NIEVE (q.e.p.d) Falleció el 4/1/19|. El taller de Libre expresíon musical de Adultos Mayores, participa el fallecimiento de la Sra madre de nuestra comprañera Elsa Truco. Rogamos una oración en su memoria.

JUÁREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Sus hermanos Betti y Alfredo Juárez, su hermano político Néstor y su sobrina Oriana, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan operaciones en su querida memoria y por su descanso eterno

JUÁREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Paola Juárez y su hijo Dionel participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno

JUÁREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Marta Barraza, sus hijos Luis, Verónica, Exequiel y Paola participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

JUÁREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

JUÁREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Roberto Chacon, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

JUÁREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Flía Bulacio Biox, particpan con profundo dolor del fallecimiento de Juan Carlos, chiki, Tini, Gero, Noelia. Ruegan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

ARAUJO DE CASTILLO, ARMINDA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Dos años de tu partida abuela, te extrañamos mucho. Nona cuidanos desde el Cielo, cuidá mucho de papá. Te amamos. Su hija política Maga, su nieta Yeni, sus bisnietos Alan y Lujan, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

BAIROS ROSEL, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Su madre Carlota Evelina invita al responso el día 13 del corriente a las 10 hs en el cementerio de La Piedad y a la misa en la parroquia Sagrado Corazón a las 20.30 hs con motivo de cumplirse dos años de su partida a la Casa del Señor.

CASTILLO, RAMÓN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/18|. Un año Moncho tu ausencia duele como el primer dia, para nosotros este tiempo no pasó porque sigues con nosotros, cuidandonos desde el Cielo porque sabes que necesitamos tu proteccion y tu amparo, te amamos Moncho. Tu familia que nunca te olvidará. Tu esposa Maga, tu hija Yeni, tus nietos Alan y Luján, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

GUTIÉRREZ, JUAN EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/10|. Querido papaá que Señor te permita el descanso eterno que brille para usted la luz que no tiene fin. Vivirás en el recuerdo de tus hijos Cachin, Vichi, Chini y Torito, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará en la parroqia Santo Cristo hoy a las 20.30 hs. a cumplirse 9 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

MIRANDA, MARTÍN DE LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció 12/1/98|. Hoy hace 20 años que nos dejaste, nos soltaste la mano para estar junto a Dios. Correntino de nacimiento, santiagueño por adopción. Mi "Campeón", mi padre querido, tantos años sin tu presencia, pero parece que fue ayer, estarás en nuestros corazones, recordándote como fuiste siempre, con tu alegría, bondad, lealtad. Mi Jefe como te solían llamar, nosotros tus hijos nos sentimos orgullosos cuando hablan de vos los amigos de siempre. Hoy la casa está vacía, ya no se siente tus pasos y esa voz potente se apagó. Sus hijos Martín, Nena y Carlos y flias. invitan a la misa hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Sgo. Corazón de Jesús.

PAZ, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes pastos me hace reposar, a las aguas del descanso me conduce y reconforta mi alma". Agradecemos infinitamente a toda nuestra familia, amigo, vecinos y todas las personas que nos acompañaron en tan duro momento de nuestras vidas, madrecita hermosa nuestra bebe ya pasaron 9 días de tu partida hacia los brazos de nuestro Señor. Quedamos con nuestros corazones destrozados y muerte en vida sin rumbo, pero sabemos que no nos querías vernos sufrir, pedile a nuestro Padre Dios por todos nosotros. Te hemos amado, te amamos y te amaremos siempre. Tus hijos China, Porota, Kika, José, Juana, Gringa, Mario,Dario, tus amados nietos y bisnietos, tus tataranietos, tu hna Amelia, sobrios, ahijados, invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Santo Cristo a las 20 hs. Se ruega una oración a su querida memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Sus hijos Carlos Rafael, José Ramón Rafael, sus hijas políticas y sus nietos, agradecen profundamente las expresiones de pesar de los familiares, vecinos, amigos, amigas e Instituciones, que hicieron llegar sus expresiones de condolencias en tan doloroso momento e invitan a la misa que se oficiará el domingo 13 a las 10 hs. en la Iglesia Ortodoxa San Jorge.

RIACHI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/15|. Hace 4 años que habitas en la Casa del Padre, pero tú legado esta con tu familia, y es la guía de nuestras vidas, te amamos, te recordamos permanentemente, descansa en paz. Hoy celebramos en la parroquia la Inmaculada un misa en tu memoria a las 20.30 hs, invitamos a que nos acompañen nuestros amigos. Tus hermanas Lucy y Chicha.

SAAVEDRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) falleció el 3/1/19|. Sus hijos Rómulo, Luis, Rubén y Cecilia, hijos pol. nietos y bisnietos invitan a la misa en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20,30 hs. al cumplirse los 9 días de su partida.

SAYAGO, SERGIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Kike te fuiste y nos dejaste destrozados el corazón, te llevaste un pedazo de nuestra alma, cada día es más duro... Siempre nos sacabas una sonrisa, y tu amor quedó en medio de nosotros. Te amamos para siempre. Rogamos al Señor, te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Tus padres, tu esposa e hijos, hermanos, cuñados y sobrinos invitan a la misa al cumplirse los nueve días, a realizarse en la Catedral Basílica hoy a las 20,30 hs.

ZALAZAR VDA. DE LUDUEÑA, ELSA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. Sus hijos, hijas politicas, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Capilla San Cayetano Bº Tradición, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

Agradecimientos

GÓMEZ, MIGUEL EFRAÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/19|. Su madre, hermanos, esposa, hijos y toda su familia, agradecen a todas la personas que nos acompañaron en este dificil momento en especial a la Empresa El Puntano que presto su Unidad, vecinos y amigos. Muchas gracias.

Recordatorios

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Querido hijo de mi vida, ya pasó un año más, con cuantas fechas a recordar sin ti y ya se asoma un nuevo año. Dios me da fuerzas, con emoción y recordándote y pude compartir la mesa familiar de Navidad y Año Nuevo, que tú festejabas con tanta alegría abrazándome, deseándome un buen año, y nosotros aquí en familia, brindamos a tu recuerdo a ese niño joven de la sonrisa bondadosa, el muchachón bonachón, querido por cuantos amigos tuvo. Dios con su amor divino, te escogió entre los buenos y te llevó a su lado y hoy descansas en paz. Ël alivió todas tus dolencias, dándote paz. Gracias hijo, sigo adelante con mucha fuerza alentada con los recuerdos hermosos a tu lado. Me enseñaste y aprendí cosas bellas a tu lado. Te amo y te amaré siempre en mi corazón. Tu "vieja querida", tu mamá Carolina.

Responsos

MORALES DE SERRANO, ANA MARIA (q.e.p.d) Falleció 4/1/19|. Mami: La luchaste todo lo que pudiste tantos años, y algo totalmente inesperado te quitó de nuestros brazos. Si la vida es injusta, hoy lo descubrimos. Te amamos para siempre y descansá en la paz y tranquilidad que te mereces hace tanto tiempo. Gracias por todo lo que nos diste y por formar las personas que hoy somos. Su esposo José Serrano, sus hijos José Luis, Marcela Elizabeth , Matias Sebastián, hijos políticos Sandra Lescano , Raúl Escobar, Betina Figueroa , nietos Ivana, Nicolás, Lourdes, Leandro, Milena, Thiago, bisnieto Valentino. Invitan al responso que se realizará el día domingo 13/01/19, a las 09:00 Hs en el Cementerio La Misericordia.