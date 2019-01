Cvitanich: "Tengo muy claro lo que significa Racing como institución"

Fotos CAMBIO DE AIRE. Cvitanich retiró ayer sus pertenencias de Banfield y el lunes se sumará al plantel de Racing. Hoy se hará la revisión médica.

12/01/2019 -

El delantero Darío Cvitanich, flamante refuerzo de Racing Club, admitió anoche que llega a la entidad de Avellaneda a "aportar lo mío", con miras a la continuidad de la Superliga que tiene como puntero al equipo que hoy dirige el DT Eduardo Coudet.

"Vengo a Racing para aportar. Jugaré cuándo y dónde tenga que jugar. El ídolo y referente del club es ‘Licha’ (por Lisandro López); él te demuestra que no hay límites" resaltó el ex atacante de Banfield, en diálogo con Radio La Red.

"Tengo muy claro lo que significa Racing como institución, la dimensión que tiene, quiero disfrutar de esta etapa y vengo a dar lo mejor", agregó el delantero que ayer se despidió de sus compañeros de Banfield en el predio de Luis Guillón.

"No fue pasional, sí racional. No quería ser más una carga para el club y lo mejor era mi salida", analizó el jugador oriundo de Baradero, en relación a la decisión asumida. Cvitanich ratificó su postura en un mensaje posteado en las redes sociales.

"He decidido hoy dar un paso al costado y dejar el club en el cual tantos momentos lindos he pasado. Quiero agradecer por el cariño que siempre me han dado a mis compañeros, cuerpo técnico y toda la gente que ‘labura’ día a día incansablemente en el club", escribió.

"Debo ser honesto, me costó aceptar que lo que habíamos firmado en algún momento iba a ser inviable y no me puedo permitir ser una carga para el club como tampoco quisiera irme con algún problema o de otra manera. Me voy con la certeza de haber actuado siempre según mis convicciones y con la recompensa de poder mirarlos a todos a la cara", completó el goleador, de 34 años, quien le puso fin a su segundo ciclo en Banfield, que se había iniciado en febrero de 2017 cuando regresó de Miami FC.

Hoy se realizará la revisión médica y el lunes firmará un contrato por 18 meses, hasta junio del 2020, en Racing, con opción a seis más si en ese año el club de Avellaneda juega la Copa Libertadores o la Sudamericana. Racing no deberá pagarle nada a la entidad del Sur debido a que el futbolista tenía una cláusula de salida, en cada cierre de semestre, para analizar propuestas.