El pase de Nahitan Nández, por ahora, en veremos

El pase del volante uruguayo Nahitan Nández al Cagliari de Italia está estancado. Los dos clubes llegaron a un acuerdo en el monto: los italianos pagarían 21.000.000 de dólares por el 70% del pase del volante uruguayo.

Sin embargo, la institución argentina se puso firme en la idea de cambiar la forma de pago ya que en la propuesta inicial estaba contemplado que los desembolsos de dinero se harían en cómodas cuotas. De hecho, para hacer la transferencia Boca tendría que pagar 1.5000.000 de dólares para cubrir las obligaciones impositivas.

Así lo confirmó el presidente Daniel Angelici en diálogo con Closs Continental. "Tiene que cambiar las condiciones de pago sí o sí. Para Boca son inaceptables las que están. Incluso, para darle el transfer nosotros tendríamos que poner 1.500.000 de dólares. No sólo no me entra plata sino que tendría que poner de mi bolsillo", explicó Angelici.

Y agregó: "Si esto no se modifica, Nández se queda. El me planteó que se quiere ir ahora. Yo lo traté de convencer explicándole que el mejor mercado para reemplazarlo es el de mitad de año. Pero bueno, veremos cómo sigue", expresó el presidente de Boca Juniors.