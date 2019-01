Encuentros amistosos para los veteranos

Fotos JUEGOS. Se desarrollarán hoy varios partidos preparatorios en la cancha de la Asociación.

12/01/2019 -

La dirigencia de la Asociación de Futbolistas Amateurs dispuso que hoy se jugarán varios encuentros amistosos, en el marco de la preparación para que los diferentes equipos puedan sumarse pronto al Torneo de Verano 2019, que se pondrá en marcha este 19 de enero.

También los directivos de la Asociación de Futbolistas Amateurs invitan a los delegados de los diferentes equipos de las categoría C50 y C55 años, a que se acerquen por la sede de 17 a 21, para interiorizarse del arranque del certamen de verano.

También podrán comunicarse con el Sr. Rivero al 154824968, por mayor información.

Programa

Este es el programa previsto para hoy. En cancha de la Asociación Nº1: 17.30, Campeones del 28 (C 45) vs. Campeones del 28 (C 50). !8.30: Puente Alsinba (C 50) vs. Alberdi (C 50).

En cancha Nº2 de la Asociación: 17.30, Banco Provincia vs. Los Maestros (C 55). A las 18.30: Almirante Brown vs. Escuela 407 (C 50).