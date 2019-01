"El temporal afectó los cultivos totales de soja, girasol y algodón en el sudeste"

Fotos SITUACIÓN. El ministro Miguel Mandrille dijo que en varias zonas "el terreno está prácticamente con las napas bastante saturadas".

12/01/2019 -

El ministro de Producción, Miguel Mandrille explicó que las pérdidas en las áreas productivas "son cuantiosas y totales por acumulamiento de agua", recalcó.

Añadió que "los milímetros caídos en la zona del sudeste, en los departamento Juan Felipe Ibarra, Taboada, y todo lo que es Los Juríes hacia el límite con Santa Fe, es un manto de agua total, así también en El Cuadrado".

Dijo que el temporal "afectó las siembras totales del girasol, algodón, soja, trigo, mientras que las pasturas no alcanzarán a hacerse", dijo, sobre 400 mil hectáreas en el sudeste que sufrieron las consecuencias del embate climático, y con "perspectivas no muy alentadoras para lo que viene". Aseguró que "el comité está continuamente en alerta las 24 horas y articulando acciones para llegar con lo que se puede. No se puede hacer mucho en el sudeste, debido a la masa de agua que va corriendo naturalmente por los bajos submeridionales, inundando poblaciones de Santa Fe. Productivamente todavía aun no se puede medir un impacto de las pérdidas", concluyó.