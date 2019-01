"El dinero ayuda un montón, pero no es lo primordial en mi vida"

Fotos CONFIANZA. Gabriel Deck se adaptó rápido a Real Madrid y va ganando minutos en cancha. En el último partido de la Euroliga, el santiagueño fue titular.

12/01/2019 -

El santiagueño Gabriel Deck, jugador del Real Madrid y la selección argentina, brindó una entrevista a fondo con el sitio oficial de la CABB. Aquí, un extracto de lo más importante.

¿Cómo es ser jugador de Real Madrid?

Quizás con el día a día no te ponés a pensar ni mirás mucho eso, no caés. Pero hay momentos en que mirás tu camiseta, el escudo y el lugar en donde estás y es algo realmente hermoso. Todo jugador siempre quiere estar en un club grandísimo como este.

¿Qué pensaste cuando llegó la oferta y empezó a concretarse tu llegada al club?

Cuando se rumoreaba del tema no quería pensar mucho, pero la ilusión por ir y llegar a un club así era muy grande. Cuando se concretó sentí una felicidad enorme, porque uno se pone a pensar las cosas previas que pasaron y lo que me tocó vivir para poder llegar a un lugar así. Entonces, la alegría era doble.

¿Lo primero que pensaste fue viajar a Colonia Dora y al chico que creció ahí?

Sí, obviamente. Cuando te pasan cosas buenas, siempre volvés a donde empezaste, a tus raíces. Uno nunca se olvida cuando pasan cosas buenas, ni tampoco cosas malas. En este caso era muy buena, así que quería volver ahí, con el pensamiento y físicamente, para compartirlo con mi gente.

¿Qué dijeron en tu pueblo cuando se concretó lo del Real?

Sin dudas que se alegraron muchísimo, y me apoyaron para todo como en cada paso de mi vida.

¿Algún amigo te pidió "ahora que te vas a Europa no cambies"?

(Risas) No, fue todo normal. Ellos saben que cuando vuelvo, siempre sigo siendo el mismo. Y ojalá que siempre me reciban de esa manera.

¿Sos de ponerte a pensar en las diferencias de contextos o lugares en donde te criaste con tu lugar actual?

Sí, lo pienso. Siempre pensás en lo que estás viviendo y lo que viviste antes, y eso es justamente lo que me mantiene con los pies sobre la tierra, y no me hace perder la humildad que llevo desde el primer día en que salí de mi pueblo. Yo sé de dónde salí, y cada cosa la valoro al máximo porque sé todo lo que cuesta. La verdad es que lo material no me mueve, está en segundo plano. Lo principal es ser buena persona y seguir manteniéndose humilde, con las mismas amistades de siempre, con la gente que ha estado en los buenos y malos momentos.

¿Y qué lugar ocupa el dinero en tu vida?

El dinero obviamente sirve y ayuda un montón, pero en mi vida no es lo primordial.

¿Sos de extrañar mucho tu ciudad ahora? Porque estando en el país eras de escaparte al campo en cuanto tenías una chance.

Ahora se complica bastante, no son las mismas distancias. Pero estando en cualquier lado se extraña el hecho de compartir con la familia, con los amigos, los asados, las juntadas. Pero sé que voy a volver y lo voy a poder hacer. Por suerte, con la tecnología uno está mucho más comunicado para compensarlo de cierta manera.

¿Tu hermano Joaquín es la parte que más extrañás de tus afectos?

Toda la familia es importante, pero mi relación con él es especial porque somos hermanos y amigos. Nos conocemos todos los secretos de cada uno, y realmente se extraña bastante.

Antes del Real Madrid, también se habló de la NBA y hubo rumores que nunca se concretaron. ¿Ocupa algún lugar de tu cabeza una posible llegada a futuro a esa liga?

Hoy en día no. La verdad es que estoy muy bien en este lugar, en un club top, de lo mejor de Europa. Uno cuando es chico siempre sueña con llegar a la NBA, pero hoy estoy enfocado en hacer las cosas bien y en demostrar lo que soy capaz de hacer.