Liverpool va hoy por la revancha

12/01/2019 -

Liverpool, puntero de la Liga inglesa de fútbol, enfrentará hoy como visitante a Brighton And Hove, en la apertura de la 22da. fecha. El partido se disputará en el estadio Falmer y comenzará a las 12, hora argentina.

El equipo del alemán Jürgen Klopp perdió el invicto la fecha pasada ante su escolta Manchester City, y buscará reponerse ante el irregular Brighton And Hove.

El resto de los partidos de hoy son: Crystal Palace (Julián Speroni) vs. Watford (Roberto Pereyra); Burnley vs. Fulham (Luciano Vietto); Cardiff City vs. Huddersfield y Leicester vs. Southampton.

Domingo: Everton vs. Bournemouth; Tottenham (Erik Lamela y Juan Foyth) vs. Manchester United (Sergio Romero).