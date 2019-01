Un festejo con goleada ante Celta de Vigo

12/01/2019 -

Mientras daba por hecho su continuidad en Rayo Vallecano, Oscar Trejo fue parte ayer de la victoria de su equipo ante Celta de Vigo en el partido que abrió la fecha 19 de la liga española.

El equipo de Madrid venció 4 a 2 a Celta y quedó en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Los goles de Rayo Vallecano fueron logrados por el delantero español Raúl de Tomás (3) y el portugués Bebé, respectivamente.

Le fecha continuará hoy con los partidos Leganés vs. Huesca; Valencia vs. Valladolid; Girona vs. Alavés; y Villarreal vs. Getafe.