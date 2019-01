Oscar Trejo: "Mi cabeza está puesta en este club"

Fotos ACLARACIÓN El santiagueño tranquilizó a los hinchas de Rayo con un posteo en su cuenta de Instagram.

12/01/2019 -

El santiagueño Oscar "Chocota" Trejo surgió como posible refuerzo de Estudiantes de La Plata para la Superliga hace unas cuantas horas, pero el mismo jugador de Rayo Vallecano de España salió a aclarar que su idea es continuar en el club español por mucho tiempo.

‘Desde el primer día mi compromiso con esta camiseta fue y seguirá siendo igual. Mi cabeza está puesta exclusivamente en este club que me da y me dio muchísimo. Mi deseo es seguir en esta familia por mucho tiempo. ¡A las armas!’, posteó el delantero en su cuenta de Instagram como para no dejar dudas de lo que piensa de su futuro.

El delantero santiagueño, de 30 años, se formó en las Inferiores de Boca y debutó en la Primera del Xeneize en 2005. Al año siguiente fue transferido a Mallorca, y luego pasó por Elche, Sporting de Gijón, Toulouse y Rayo Vallecano.

Días atrás, en diálogo con Radio Provincia, había insinuado sus intención de volver al país: "A uno siempre le tira la familia, la cultura y sobre todo por el campeonato, ya que no he jugado mucho".

Lo concreto es que el jugador santiagueño, por ahora, no tiene pensado regresar al fútbol argentino y mucho menos a Estudiantes de La Plata que había mostrado cierto interés en contratarlo.

Trejo viene jugando como titular en Rayo Vallecano que ocupa los últimos lugares de la tabla de posiciones del campeonato español.