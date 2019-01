“La seguridad es un derecho de todos”

12/01/2019 -

Dado los multiples incidentes ocurridos en nuestra provincia en lo que respecta al plano de la inseguridad, en especial a los arrebatos, asaltos a mano armada, violencia de todo tipo, violaciones y el alto consumo de alcohol y otras drogas mas peligrosas, accidentes de transito, entre otros hechos no menos importantes, se hace necesario replantearnos su proceder y en especial involucrarnos entre todos para apostar nuevas alternativas de cambios. Debemos comprometernos desde el rol que nos compete a cada uno como ciudadanos y exigir a las autoridades que nos den cierta tranquilidad, porque la seguridad es un derecho que esta garantizado por la Constitucion nacional, y tambien por los tratados Internacionales. Por lo tanto es un deber del estado. En nuestro pais ha aumentado el indice de delito. Ahora se mata para robar y lo que es peor se mata por matar sin motivo alguno. Es imposible separar la inseguridad con la desigualdad. La tension entre las expectativas sociales no satisfechas y la equidad explica, entre otras cosas, el delito. La inseguridad no se resuelve solo con la policia. Hay que recuperar la confianza entre la gente, la policia debe acercarse al vecino escucharlo y analizar juntos acciones de prevencion y compromiso. Es el vecino que conoce y sabe de su habitat y tiene respuestas que las fuerzas nunca lo hubiera pensado. Por lo tanto el vinculo con la comunidad, para nosotros, es el mejor metodo de prevencion. Neces i tamos una pol i - cia preventiva con vocacion y compromiso, en donde hay que hacer primero una tarea de proximidad para evitar ir a la represion del delito. Se deberia profesionalizar a toda la policia segun el rol que le toca desenvolverse y este proceso debe ser continuo e inmediato. Hoy mas que nunca se hace necesario incorporar a otras areas de la ciencias para que la investigacion policial no solo debe estar vinculada al delito cuando los hechos ya estan consumados, sino a buscar la forma de evitarlo haciendo relevamientos en los barrios para conocer sus principales necesidades y problematicas y actuar antes, a traves de campanas, consensos y propuestas de solucion conjunta para evitar males peores, es decir hacer una verdadera prevencion ¡§Fortalecer el plan de desarme y reforzar programas sociales asegura valiosos resultados ademas demanda mejor inversion que comprar mas equipamiento policial. La participacion popular, el compromiso, la profesionalizacion de la policia y la integracion de los mas vulnerables a la trama social son herramientas que dan resultados para prevenir el delito¡¨. (Analisis del programa Argentina para armar). Consideramos que es necesario que los barrios tengan herramientas y se puedan organizar. Tambien el personal policial deberia tener un sistema de sindicalizacion y proteccion legal con prohibicion de huelga dada la delicada tarea que el estado pone en sus manos como lo es el monopolio de la fuerza publica tal y como sucede en los paises mas avanzados. Y tambien que este sistema lo ampare como trabajadores del Estado tanto en sus derechos como sus obligaciones. El problema de la inseguridad exige construir consensos y definir una politica de Estado que sea constante y vaya mas alla de la politica partidaria y los intereses economicos. Por lo tanto, la vida no tiene precio y mas cuando se trata de nuestros jovenes en donde tenemos que invertir para un presente y un futuro mejor. Considero que los ultimos modelos ideologicos no contribuyeron para nada en la formacion de un ciudadano libre y responsable. Este modelo tergiversa principalmente a la familia y las instituciones de la Iglesia y lo peor es que ya esta instalado en las escuelas desde el jardin de infantes hasta la formacion docente. La socializacion primaria se construye desde la familia, unida por el amor y el ejemplo y es el contexto donde el Estado debe garantizar para la sana formacion del nino y el adolescente, dandoles posibilidades a los ninos de mayor riesgo social, garantizando primero la escolarizacion primaria y secundaria, y que los clubes e instituciones artisticas permitan por ley un espacio para estos ninos. Por todo ello, es fundamental trabajar en la prevencion para evitar mas carceles y mas muertes.ƒÜ