Raúl Lavié homenajeó a su hijo trabajando, en la noche de su muerte

Fotos Raúl explicó al finalizar la función que trabajar es su mejor terapia para superar un momento difícil.

12/01/2019 -

El músico Leo Satragno, fundador de "El Signo", una de las primeras bandas de tecno-pop, de la Argentina, falleció víctima de un cáncer de intestinos.

Leo y su hermano Gastón son hijos del matrimonio compuesto por la conductora televisiva Lidia Satragno, Pinky, y el cantor de tangos Raúl Lavie, quien protagoniza la obra "La Jaula de las locas", en Mar del Plata, cuya función del jueves la dedicó a su hijo.

Lavié había viajado el miércoles a Buenos Aires, sabiendo que podían ser las últimas horas de su hijo con vida. Pero al otro día regresó a "La Feliz", con su hijo ya inconsciente, y en el camino se enteró que Leo había fallecido.

Al llegar al teatro para cumplir con su función, pidió a sus compañeros de elenco, y a los empleados del lugar que no le dieran el pésame.

"Se despidió de él y Leo se nos fue una hora después de que papá se fuera. Él se enteró en la ruta y no tenía sentido que diera la vuelta", dijo Gastón, el otro hijo de Lavié y Pinky, y defendió la decisión de su padre de hacer la función de teatro. "A alguna gente le pareció mal, pero para nosotros es normal, somos artistas y seguro es lo que mi hermano hubiera querido".

Respecto de decisión, el propio Raúl Lavié explicó una vez que terminó la función: "Yo decidí hacer la función como corresponde, porque yo tengo respeto por mi trabajo, por la gente, por mis compañeros. Creo que es la mejor terapia para superar un momento muy difícil, porque uno está preparado para despedir a sus padres y nunca para despedir un hijo. Pero creo que esas son otras de las grandes cosas que nos pasan en la vida y que uno debe afrontar y seguir adelante, porque es la única forma de seguir bien y satisfecho con uno mismo. Nos dijimos todo el amor que tuvimos juntos durante 54 años de la vida de Leo", remarcó.

Y agregó: "Era un chico maravilloso y Dios quiso que se fuera. Ya estaba sufriendo mucho, estaba cansado", dijo Lavié el jueves por la noche al terminar la obra y agregó: "Estuvimos con su mamá, los tres solos despidiéndolo. Creo que eso aceleró su partida porque seguramente el misterio de la muerte que nosotros no conocemos hizo posible que al estar reunida su familia, su padre y su madre, él dijera ‘ya está’".

Por su parte, la exconductora abandonó el hogar para ancianos adonde vive para acompañar a su hijo. Lo despidió en el cementerio de la Chacarita. La conductora ingresó en silla de ruedas, con anteojos negros y un ramo de flores para darle el último adiós al músico.

"Mi mamá está con nosotros, estuvo hasta el final al lado de Leo, tomándolo de la mano", contó Gastón y recordó que durante el transcurso de la enfermedad, en algunas oportunidades no le contaron a Lidia lo que realmente pasaba: "No tenía sentido, es una enfermedad brava, de golpe estás bien, de golpe no y no le iba a hacer bien a ella", señaló.

Sin embargo, apenas se supo que el final era irreversible, Gastón fue a buscarla: "Llegado el momento correspondía que supiera lo que estaba pasando realmente. Mi mamá pasó los últimos dos días de Leo a su lado", dijo su otro hijo.

A finales de los 80, los hermanos Satragno conformaron el grupo "El Signo", que cultivaba el género bien electro-pop tecno, con muchas influencias del house. Su primer vocalista fue Bahiano, que luego partió para integrar "Los Pericos".

Durante años, los hermanos Satragno se dedicaron a musicalizar películas, obras de teatro y publicidades y dejaron el pop para formar Ultratango, que mezclaba el tango con la electrónica más ácida y bailable.

Inclusive, se ocuparon de musicalizar y de la publicidad y el diseño de la campaña de su madre, Pinky, cuando fue candidata a intendente de La Matanza para las elecciones de octubre de 1999.