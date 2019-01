La hermana de Thelma Fardin está a favor de Darthés

12/01/2019 -

Hace un par de días, Fernando Burlando anunció que tenía un testigo clave en favor de Juan Darthés, en la causa que le inició en Nicaragua la joven actriz Thelma Fardin, acusándolo de haberla violado hace 10 años cuando compartían la gira de la tira "Patito Feo".

Y por lo que se hizo público a través de la radio Centro 99.9, de Tucumán, esa testigo podría ser Carla Lescano, hermana de la actriz. "Ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Yo sé que no la violó", lanzó y agregó: "La historia de mi hermana es de hace mil años. Si esto es verdad lo hubiera contado antes para tener popularidad. Yo sé que Darthés no la violó", repitió Carla.

Y reveló que fue a ella a quien el padre de Thelma, pareja de la madre de ambas la violó. "No tengo relación con mi mamá desde los 12 años porque por la causa de la que ustedes están hablando, que es verídica, a mí me sacaron de mi casa y le dieron la tenencia a mi tía, que es la hermana de mi mamá", contó.

"No quiero que mientan con este tema. Gracias a Thelma se levantó un colectivo que le hizo daño a mucha gente e incluso un joven se suicidó. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de decir que nos violaron después de 10 años. La moda de ahora es decir ‘me violaron hace 10 años’. Estuve un montón de días pensando si salía o no a decir que esta chica está mintiendo, y así ayudar a Darthés", agregó.

Además, habló de la mala relación que mantiene con su hermana. ‘Es difícil arreglar el vínculo porque ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta. Mí mamá estuvo acá en Bariloche con mi tía y ella la llamó mil veces para decirle que se iba a suicidar", detalló.

Con el testimonio de Lescano replicándose en los medios, la abogada de Thelma señaló: "Es un audio sobre creencias de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos. Deberán presentarlo en la causa, pero es una prueba muy débil. Las creencias no tienen validez procesal".