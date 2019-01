"La felicidad es una decisión y una responsabilidad que debemos tomar todos"

Fotos Américo confesó que buscar su felicidad y deseársela a otros, se ha convertido en su prioridad.

12/01/2019 -

La letra de "Mi deseo", el corte que eligió el cantante chileno Américo para difundir lo que será su próximo disco, no deja de ser una verdadera declaración de amor de un padre a una hija que está por casarse, y en ese sentido haces hincapié en cuál es tu deseo cuando dices ‘que seas feliz, feliz, feliz’. ¿Ser feliz es una decisión personal?

Si, de todas maneras a parte de una decisión es una responsabilidad que es lo que debiéramos tomar todos y desear todos para seguir avanzando en la vida sin dolores, sin cosas que nos retengan, al contrario es avanzar con voluntad. Y sí, es una decisión. Para mí, aparte de una decisión y una responsabilidad, se ha vuelto una prioridad que no solamente quiero tenerla yo sino que además la quiero compartir. Qué cosa más linda, que desearle a los demás y además intentar o buscar todos los días ser feliz.

El tema de la felicidad ya lo vienes abordando a lo largo de tu carrera y en "El embrujo" haces mayor hincapié como aquí también en "Mi deseo"...

Tiene mucho que ver con eso, con estas canciones que pueden ser dedicadas de manera abierta, no tan precisas, me refiero a un solo tipo de relación sino que se abre, y son canciones que llevan un contenido precioso, además romántico, y que también está muy presente no solo para servirme de terapia, sino también para alegrarme, para dedicarlas. Y sí sigue la línea de "El Embrujo", y de un embrujo más moderno e internacional.