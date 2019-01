El cantante chileno estuvo en La Salamanca en el 2017 y quiere volver

Fotos Este año, el "Rey de la cumbia romántica" estará en el Lollapalooza de Chile.

Con una versión de "Mensaje de chacarera", de la autoría de Horacio Banegas, el cantante chileno Américo homenajeó al público santiagueño durante su presentación en el 2017.

¿Cómo recuerdas aquel concierto en el Festival Nacional de La Salamanca en Santiago del Estero?

Lindo festival. Lo disfruté muchísimo, como cada visita a la Argentina, a cada festival que hemos ido. La verdad que espero, tengo muchas ganas de volver, porque tienen una manera de festejar distinta, me gusta cómo reciben y respetan a los artistas, cómo aplauden después de cada canción, y no solo al final del show. Me gusta cómo se prolongan las horas hasta la madrugada en la que se arman estas celebraciones, lindas y auténticas. Me encantaría volver. Salió precioso.

Después de escucharte, Horacio Banegas alabó tu talento interpretativo....

Me inspira decirle muchas gracias, me alegra muchísimo, no solo que se cumpla el objetivo de agradecimiento al público del lugar, sino recibir el reconocimiento de un colega. Te agradezco de verdad que me lo cuentes, uno hace su trabajo, se toma el tiempo para hacerlo bien, y recibir ese elogio me da alegría.