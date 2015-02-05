CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de enero de 2019
Por El Liberal
13/01/2019 -
CANAL 7
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 FINDE EN NICK
12.30 CINE. WINN DIXIE,EL PERRO SONRIENTE
14.00 CINE. LOS PINGêINOS DE MADAGASCAR
15.30 CINE. LAS TRAVESURAS DE DUNSTON
17.00 CINE. ¿Y DÓNDE ESTAN LAS RUBIAS?
19.00 CINE. EL PLAN B
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. EL PLAN B (CONTINUACIÓN)
21.30 CINE. POLICIA DE REPUESTO
23.00 CINE. VUELO 93
00.45 MTV CANIGGIA LIBRE
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.00 PASIÓN DE DOMINGO
15.30 MAURO, LA PURA VERDAD
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 INFAMA RECARGADO
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.15 MUNDIAL DE HANDBALL MASCULINO 2019
18.00 DOCUMENTALES DE LA TV PÚBLICA
20.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
21.00 CONCIERTOS EN EL CCK
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
09.15 EL GARAGE
10.00 CINE A LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 EL PODIO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 LUNFARDO
19.30 ARABESC
20.00 VHS
21.00 BÁSQUET FEMENINO: CENTRAL CBA VS. CORONEL SUÁREZ
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 LOS VENGADORES
07.45 SANTA CLÁUSULA 3. EL COMPLOT EN
EL POLO NORTE
09.31 CHIHUAHUA, EL FANTASMA
11.12 HOP - REBELDE SIN PASCUA
13.03 EL OSO YOGI - LA PELÍCULA
14.37 CABALLO DE GUERRA
17.33 LOS VENGADORES
19.17 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE
MARVEL
22.00 ÁNGELES Y DEMONIOS
TCM
10.24 CASADOS CON HIJOS
10.49 CASADOS CON HIJOS
11.14 LA NIÑERA
11.38 LA NIÑERA
12.24 LA NIÑERA
12.48 LOST
13.33 LOST
14.18 CASADOS CON HIJOS
14.42 CASADOS CON HIJOS
15.06 CASADOS CON HIJOS
15.31 ASESINOS
17.47 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
19.54 DAÑO COLATERAL
22.00 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
23.58 TANGO Y CASH
TNT
07.10 LA GRAN AVENTURA LEGO
09.00 PAPELES EN EL VIENTO
10.47 BICHOS, UNA AVENTURA EN MINIATURA
12.29 UN DETECTIVE EN EL KINDER
14.29 HOTEL TRANSYLVANIA 2
16.08 EL HOMBRE ARAÑA 3
18.38 GIGANTES DE ACERO
21.00 CRITICS’ CHOICE AWARDS 2019
SPACE
06.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
08.33 MAR NEGRO
10.33 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
12.54 CÓDIGO GANGSTER
14.40 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
16.13 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
18.03 PUNTO DE QUIEBRE
20.12 VENGANZA LETAL
22.00 EL JUSTICIERO
CINECANAL
11.00 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
12.22 HOTEL TRANSYLVANIA
13.50 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN
THE SHELL
15.32 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE
LA LUNA
18.07 LOS SIETE MAGNÍFICOS
20.25 MAGGIE
22.00 SLOW WEST
23.25 EL OCASO DE UN ASESINO
SONY
08.00 REYES DE LAS OLAS
10.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
12.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA
DE LAS SOBRA
14.00 DESAFÍO SOBRE OLAS
16.00 EL PLAN B
18.00 CON DERECHO A ROCE
20.15 EL CAZARRECOMPENSAS
22.30 QUIERO ROBARME A LA NOVIA
A DÓNDE IR
EN ESCENA
(PATAGONIA CASI ROCA)
*LUNES 14, MIÉRCOLES 16 Y
VIERNES 18, SEMINARIO DE ZAMBA.
COORDINA CRISTIAN VÁZQUEZ.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
*DANZAS FOLCLÓRICAS Y TANGO,
MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 22. PROF. CRISTIAN ROMANO.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 272)
*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS
22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZZO.
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO
2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,
FESTIVAL DE LA SALAMANCA,
CON LA PRESENCIA DE ABEL
PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y
MUCHOS OTROS ARTISTAS.
SUMAMPA
(PREDIO DEL CLUB
ATLÉTICO SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO,
46º FESTIVAL DE LA
CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR
GARNICA, DÚO ORELLANA
LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS
CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE
MUCHOS OTROS ARTISTAS.
CINES
SUNSTAR
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
13/01 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 16/01 19:15 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES
(3D)
ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS), 13/01 _ 16/01 22:20 (Cast)
JEFA POR ACCIDENTE (2D)
COMEDIA (ATP)
13/01 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
BUMBLEBEE (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS), HOY AL 16/01 19:30 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES
(2D)
ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS), 13/01 _ 16/01 22:30 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACION (ATP), 13/01 - 14:00
(Cast) 16:15 (Cast) 18:35 (Cast) 21:00
Cast)
DRAGON BALL
SUPER:BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS), 13/01 14:30 (Cast) 17:00
(Cast) 19:40 (Cast)
LA MULA (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16
AÑOS), 13/01 -16/01 22:30 (Subt)
SPIDER MAN: UN UNI VERSO
(3D)
ANIMACION (ATP), 13/01 14:00 (Cast)
16:20 (Cast) 18:40 (Cast)
AQUAMAN (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS), 13/01
-16/01 22:10 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 16:50 21:50 22:50
CASTELLANO 3D 20:20
DRAGON BALL SUPER:
BROLY APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00
SPIDER MAN: UN NUEVO UNIVERSO
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:20 22:10
CASTELLANO 3D 17:00
SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO JUEVES)
Los horarios pueden ser modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
26-01 BTS WORLD TOUR
LOVE YOURSELF UN SEOUL
IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00
Idioma: coreano. No viene con subtítulos.
Es el recital solamente.