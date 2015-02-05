CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de enero de 2019

13/01/2019 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 FINDE EN NICK

12.30 CINE. WINN DIXIE,EL PERRO SONRIENTE

14.00 CINE. LOS PINGêINOS DE MADAGASCAR

15.30 CINE. LAS TRAVESURAS DE DUNSTON

17.00 CINE. ¿Y DÓNDE ESTAN LAS RUBIAS?

19.00 CINE. EL PLAN B

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. EL PLAN B (CONTINUACIÓN)

21.30 CINE. POLICIA DE REPUESTO

23.00 CINE. VUELO 93

00.45 MTV CANIGGIA LIBRE

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 PASIÓN DE DOMINGO

15.30 MAURO, LA PURA VERDAD

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR

 

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.15 MUNDIAL DE HANDBALL MASCULINO 2019

18.00 DOCUMENTALES DE LA TV PÚBLICA

20.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

21.00 CONCIERTOS EN EL CCK

 

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

EL TRECE

09.15 EL GARAGE

10.00 CINE A LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 EL PODIO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 LUNFARDO

19.30 ARABESC

20.00 VHS

21.00 BÁSQUET FEMENINO: CENTRAL CBA VS. CORONEL SUÁREZ

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA


CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 LOS VENGADORES

07.45 SANTA CLÁUSULA 3. EL COMPLOT EN

EL POLO NORTE

09.31 CHIHUAHUA, EL FANTASMA

11.12 HOP - REBELDE SIN PASCUA

13.03 EL OSO YOGI - LA PELÍCULA

14.37 CABALLO DE GUERRA

17.33 LOS VENGADORES

19.17 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE

MARVEL

22.00 ÁNGELES Y DEMONIOS

TCM

10.24 CASADOS CON HIJOS

10.49 CASADOS CON HIJOS

11.14 LA NIÑERA

11.38 LA NIÑERA

12.24 LA NIÑERA

12.48 LOST

13.33 LOST

14.18 CASADOS CON HIJOS

14.42 CASADOS CON HIJOS

15.06 CASADOS CON HIJOS

15.31 ASESINOS

17.47 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

19.54 DAÑO COLATERAL

22.00 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

23.58 TANGO Y CASH

TNT

07.10 LA GRAN AVENTURA LEGO

09.00 PAPELES EN EL VIENTO

10.47 BICHOS, UNA AVENTURA EN MINIATURA

12.29 UN DETECTIVE EN EL KINDER

14.29 HOTEL TRANSYLVANIA 2

16.08 EL HOMBRE ARAÑA 3

18.38 GIGANTES DE ACERO

21.00 CRITICS’ CHOICE AWARDS 2019

SPACE

06.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

08.33 MAR NEGRO

10.33 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

12.54 CÓDIGO GANGSTER

14.40 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

16.13 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

18.03 PUNTO DE QUIEBRE

20.12 VENGANZA LETAL

22.00 EL JUSTICIERO

CINECANAL

11.00 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

12.22 HOTEL TRANSYLVANIA

13.50 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN

THE SHELL

15.32 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE

LA LUNA

18.07 LOS SIETE MAGNÍFICOS

20.25 MAGGIE

22.00 SLOW WEST

23.25 EL OCASO DE UN ASESINO

SONY

08.00 REYES DE LAS OLAS

10.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

12.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA

DE LAS SOBRA

14.00 DESAFÍO SOBRE OLAS

16.00 EL PLAN B

18.00 CON DERECHO A ROCE

20.15 EL CAZARRECOMPENSAS

22.30 QUIERO ROBARME A LA NOVIA


A DÓNDE IR

EN ESCENA

(PATAGONIA CASI ROCA)

*LUNES 14, MIÉRCOLES 16 Y

VIERNES 18, SEMINARIO DE ZAMBA.

COORDINA CRISTIAN VÁZQUEZ.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*DANZAS FOLCLÓRICAS Y TANGO,

MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 22. PROF. CRISTIAN ROMANO.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 272)

*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS

22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZZO.

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO

2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,

FESTIVAL DE LA SALAMANCA,

CON LA PRESENCIA DE ABEL

PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y

MUCHOS OTROS ARTISTAS.

SUMAMPA

(PREDIO DEL CLUB

ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO,

46º FESTIVAL DE LA

CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR

GARNICA, DÚO ORELLANA

LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS

CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE

MUCHOS OTROS ARTISTAS.


CINES

SUNSTAR

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/01 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 16/01 19:15 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES

(3D)

ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS), 13/01 _ 16/01 22:20 (Cast)

JEFA POR ACCIDENTE (2D)

COMEDIA (ATP)

13/01 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS), HOY AL 16/01 19:30 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES

(2D)

ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS), 13/01 _ 16/01 22:30 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACION (ATP), 13/01 - 14:00

(Cast) 16:15 (Cast) 18:35 (Cast) 21:00

Cast)

DRAGON BALL

SUPER:BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS), 13/01 14:30 (Cast) 17:00

(Cast) 19:40 (Cast)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS), 13/01 -16/01 22:30 (Subt)

SPIDER MAN: UN UNI VERSO

(3D)

ANIMACION (ATP), 13/01 14:00 (Cast)

16:20 (Cast) 18:40 (Cast)

AQUAMAN (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS), 13/01

-16/01 22:10 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 16:50 21:50 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

DRAGON BALL SUPER:

BROLY APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00

SPIDER MAN: UN NUEVO UNIVERSO

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:20 22:10

CASTELLANO 3D 17:00

SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO JUEVES)

Los horarios pueden ser modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR

LOVE YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.

 
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