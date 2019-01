13/01/2019 -

Los tipos de alucinaciones pueden ser clasificadas de dos maneras: según la modalidad sensorial y según el modo de aparición

SEGÚN LA MODALIDAD SENSORIAL

Dependiendo de la modalidad sensorial, las alucinaciones pueden ser:

1. Alucinaciones visuales Unas de las más conocidas. Ocurren cuando la persona ve cosas que no están realmente ahí; por ejemplo, al ver a un individuo que no existe. En casos como la esquizofrenia la persona enferma puede incluso tener una relación con el ente imaginario. Las alucinaciones visuales también pueden ser destellos luminosos o la autoscopia (es la experiencia en la que el individuo, mientras cree estar despierto, ve su propio cuerpo desde una perspectiva fuera de su cuerpo), es decir, verse a uno mismo desde fuera.

2. Auditivas También son las más conocidas. Existe la creencia de que estas alucinaciones son voces emitidas por una tercera persona y que tienen un significado, por ejemplo, lastimar a alguien, pero también pueden ser palabras sueltas o sonidos. Es más frecuente que la experimenten personas con esquizofrenia.

3. Gustativas Estas alucinaciones son menos frecuentes que las anteriores. Suelen aparecer en algunos trastornos, por ejemplo, la depresión. La persona percibe sabores de elementos que realmente no están ahí.

4. Olfativas También son poco frecuentes, e incluyen aquellas alucinaciones de tipo oloroso. Suelen presentarse por el consumo de drogas y, generalmente, son olores desagradables. En ocasiones también aparecen en los momentos en los que se expresa junto a ciertos tipos de migraña, al igual que las gustativas y las auditivas.

5. Somáticas Estas alucinaciones incluyen las sensaciones del cuerpo del individuo que las sufre, que las sienten como reales. Algunas personas han reportado sentir que tenían órganos de metal, afirmaban sentir que no tenían órganos o que no percibían partes del cuerpo.

6. Táctiles También se conocen como alucinaciones hápticas (designa la ciencia del tacto, por analogía con la acústica (el oído) y la óptica (la vista) e incluyen aquellas que tienen que ver con el sentido del tacto. Es posible diferenciar entre térmicas (sensaciones de frío o calor) o hídricas (por ejemplo, perciben que tienen agua en los pulmones).

7. Parestesias Pertenecen al grupo anterior pero son frecuentes en algunos trastornos como el de Wernicke-Korsakov. La persona experimenta una sensación de hormigueo, como si tuviera hormigas desplazándose por su piel. También son frecuentes con el consumo de otras drogas como la cocaína.

8. Kinésicas Las alucinaciones kinésicas o cinestésicas son aquellas relacionadas con el movimiento del propio cuerpo. Son frecuentes en pacientes con Parkinson y aquellos individuos que tuvieron o tienen consumo de sustancias psicoactivas.

SEGÚN EL MODO DE APARICIÓN

Dependiendo del modo de aparición las alucinaciones pueden ser:

9. Alucinaciones funcionales Se presentan cuando un estímulo desencadena otro en la misma modalidad sensorial. Por ejemplo, cuando alguien escucha el ruido del tráfico real y percibe el sonido del informativo en la televisión como alucinación.

10. Reflejas Es similar a la anterior porque la persona tiene una alucinación en presencia de otro estímulo. Sin embargo, este estímulo no pertenece a la misma modalidad sensorial.

11. Negativas La persona percibe que algo que en realidad existe no está presente. Es decir, no aparece algo ni ve algo que en realidad no está en ese momento o lugar, sino que algo que sí está y desaparece.

12. Autoscopias negativas Es todo lo contrario a la autoscopia. Si en la autoscopia la persona se ve desde fuera como si fuese un espejo, en la autoscopia negativa la persona, cuando se va a mirar en el espejo, no se ve.

13. Extracampinas Son aquellas alucinaciones que están fuera de nuestro campo visual. Por ejemplo, al percibir a alguien que está delante como si estuviera detrás, o al escuchar una voz que está otra ciudad.

14. Pseudoalucinaciones Las pseudoalucinaciones son aquellas en las que la persona tiene conciencia de que las alucinaciones que experimenta no son verdad. Por ejemplo, cuando un individuo percibe la voz de un familiar fallecido pero sabe que no puede ser cierto porque ha muerto hace años.

15. Hipnagógicas Se trata de un tipo de alucinación que se da también en personas sin ningún tipo de alteración neuropsicológica en la transición entre la vigilia y el sueño. Pueden ser auditivas, visuales o táctiles.