FÚNEBRES | 13 de enero de 2019

13/01/2019 -

Fallecimientos

- Enrique Santiago Torrez (La Banda)

- María Nélida Gutiérrez Martínez

- Mirna Celmira Díaz

- María Delfina González

- César Marcelo Cisneros

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA, ROSA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Sus primos Pablo, Marta y Norma Romero, su sobrina Maria Lujan Gianoti, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Simbol (dpto. Silipica). Cobertura Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

CAROL DE TROUVÉ, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. María Rosa Carol de Contato y sus hijos Antonio y Adela, Eduardo y Felicitas, Lucrecia y Lorenzo, Rosa María y Alejandro José Contato Carol participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a sus familiares en el dolor y la oración.

CAROL DE TROUVÉ, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Fernanda Muratore y su esposo Rodolfo Soria participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Hernán y Patricia y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE TROUVÉ, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Rulo Mulki y Hugo Mulki, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria.

CAROL DE TROUVÉ, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Ana Maria Vera Aguero de Bianchi y flia., acompañan a su flia. en estos momentos de dolor. ruegan orsaciones en su memoria.

CASTILLO, AMANDA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Raúl Valladares, su esposa Alicia Juárez de Valladares, sus hijos Alinés, Marcia, Ramiro y Pablo y sus respectivas flias, participan con dolor el fallecimiento de Amanda. Ruegan por su eterno descanso.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Su esposa Lidia Cárdenas, hijos Marcelo, hijo pol. Andrea, nietos Augusto, Octavio, Tadeo, bisnietos Maria Victoria y demás fliares. partic. su fallec. sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la paz a las 9 hs. casa de duelo P.L. Gallo 330 s/v serv. Iosep ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Jorge Falcione y su esposa Gimena Storniolo participan su fallecimento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Chicha, Bety, Sarita, Tota, Cristina, Olguita, Angelita y Kita participan con dolor el fallecimiento del esposo de la querida Mirta, la acompañan junto a su hijo en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. La comisión directiva del Santiago del Estero MTB Club el fallecimiento del papá del Sr. Presidente. Marcelo , acompañan en este doloroso a su familia rogando al Señor por la paz de su alma y descanso eterno.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Renée Estela Recalt, su hijos Alfredo Marcelo Habra y familia, participan el fallecimiento de vuestro amigo Cesar y acompañan con profundo dolor a toda su familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Nelson de Souza, acompaña a Marcelo y toda la flia. Cisneros en este dificil momento. Mucha Fuerza .

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Sus vecinas y amigas Rosa, Chicha y Negrita, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Negrita de Matach y Esteban Matach, participan el fallecimiento del Amigo Cesa. Elevan oraciones en su querida memoria.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Pichon, Marilú, vicky y Benja Elean, acompañan a su hijo Marcelo y flia. en estee dificil momento. ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Guillermo Luna, su esposa Patricia y sus hijos., participan el fallecimiento del Padre de su Amigo Marcelo. Elevan oraciones en su memoria.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Raul Lima, Alvaro Lima y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria. y cristiana resignacion para su flia.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Dargoltz Inmobiliaria, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Marcelo en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Jorge Dargoltz, participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo. y acompaña a su flia. en este duro momento. Eleva oraciones en su memoria.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Robin Acuña, Tita, Andrea, Ximena, Florencia, Lucas, nietos y bisnieta, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flias. en estos dificiles momentos., Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Osvaldo Ruiz y Pablo Ruiz, participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo Cesar. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Carlos Maria Borges, Maria Clelia Gutierrez y Carlos Maria Borges (h), participan el fallecimiento del colega y amigo Cesar, uno de los pioneros en la profesion inmobiliaria, Vice presidente de nuestro Colegio y fundador de la entonces Camara de Inmobiliaria de Santiago del Estero. Acompañamos a su familia en estos momentos de dolor.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Eduardo Rodriguez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Manuel Isac y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LASCANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Su esposa Pochy, sus hijos Daiana, David, Lorena, Julio, Olga, Juan, hijos politicos, nietos, bisnietos, su amigo Remigio, sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad a las 15 hs. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Familia Brescia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, VÍCTOR RENÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Kike y Amanda participan con dolor el fallecimiento del esposo de Daniela. Ruegan oraciones en su memoria.

ORIETA DE OVEJERO, TERESA AZUCENA. (q.e,p.d) Falleció el 11/1/19|. Gerencia y Personal de VIGIA SRL., participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PÁEZ, ROBERTO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Su hermana Susana Paez, sus sobrinas Maria, Eugenia, sobrinos nietos Alejandro, Alvaro, Fernando, Gonzalo. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso. Cobertura Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. "Señor te damos las gracias por tener el privilegio de conocer a Sergio desde niño y reconocerlo como gran vecino, amigo pero por sobre todo gran médico de la familia. Gran dolor nos causa tu partida pero Dios te recibió en sus brazos. Keka Rodríguez y Julio Gómez, Julio Rodríguez y Pequeña Ruiz, Rudy y Santiago Rodríguez acompañan a tu familia. Siempre te recordaremos.

REMERSARO, ORESTE ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Sus hijas Patricia, Liliana, sus nietos Diego, Valeria, Jimena, Oscar y demas familiares. Sus restos fueron cremados en el dia de ayer. Cobertura A.M.C.I.R.S.E. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata162. Tel. 4219787.

ROCHA VDA. DE MURATORE, IRMA SUSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. Sus primas Celi del Carmen Rocha y Maria Celeste Rocha, participan con dolor su fallecimiento y piden resignacion para sus hijos y hermanos. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ SABAS, MARCOS (q.e.p.d.) Falleció 12/1/19|. Su esposa Blanca Domínguez, hijos Bety, Marcos, Martín, Marcela, hijos pol. Ximena, Antonio, Bety, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. sus restos serán inhumados en cementerio La Piedad 11 hs. casa de duelo Güemes 1779, serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SUAREZ, SABAS MARCOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Su hijo Martin, su hija politica Beatriz, nietos Cintia y Agustin, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

SUAREZ, SABAS MARCOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Su hijo Marcos, su hija politica Ximena, sus nietos Andres, Rodrigo y Yamila y bisnietos Gonzalo, Hilen y Thiago, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

SUAREZ, SABAS MARCOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Su hija Betty, sus nietos Micaela y Eugenia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

SUAREZ, SABAS MARCOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Su hija Marcela, su hijo politico Antonio, sus nietos Luis Belen y bisnieto Vladimir participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, CAMILA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/01/19|. Tessi y Marta Iturre, acompañan a su nieta Ceci y toda su flia. en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, CAMILA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/01/19|. La Comunidad Educativa de la Esc. de Comercio Prof. Antenor Ferreyra Turno Tarde, participa con dolor el fallecimiento de la Abuela de la Prof. Cinthia Otrera. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALMARAZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/11|. Su esposa Negrita, su hijo Luis Ricardo, su esposa Maia, y su hija Catalina, su hija en el afecto Agustina; sus hermanos y hermanos políticos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BAIROS ROSEL, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Su madre Carlota Evelina invita al responso hoy a las 10 hs en el cementerio de La Piedad y a la misa en la parroquia Sagrado Corazón a las 20.30 hs con motivo de cumplirse dos años de su partida a la Casa del Señor.

CONCHA, FIDEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/19|. Que Dios te tenga en la Gloria. Su esposa Lili, hijos Mariana, Noelia, Enzo, sus nietos Santino, Martino y Felipe, su hijos politicos Guillermo y Daniela, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, ELSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Sus primos hermanos Alfonso, Nilda, Teresa, Clara y Alba Garzón y Cacho Fernández, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Sagrado Corazon de Jesus Bº Colon, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

LEDESMA, JULIA HAGLE DEL VALLE (YOLY) (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. Sus hijos Cristian, Noe, Guillermo, sus hermanos Carlos, Luis, Rubén y Lita, los alumnos de la Academia de Folclore Santiago Danza Sumaj invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Nuestra Sra. del Pilar (Bº Autonomía) hoy a las 20,30 hs. al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. A un año de tu partida, te recordamos con inmenso dolor por no tenerte con nosotros pero nos reconforta saber que desde el lugar que estés habitas en nuestros corazones por siempre. Iluminas nuestras vidas, nos contiagias con esa hermosa sonrisa y ese brillo de tus hermosos ojos que solo entregaba amor como no extrañarte si siempre has sido y seras nuestro angel el que guia nuestros pasos, nos proteges y alimenta este inmenso amor que sentimos por vos. Te extrañamos, te amamos es tan dificil entender todo lo que paso descansa en paz. Te amamos por siempre. Tu familia Elena, Agostina- Emi. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARGAÑARAZ, MAIRA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Sus padres Patricio y Mónica, sus hermanos Patricia, Marcos y Lourdes, sus sobrinos Avi y Elias participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, EDMUNDO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció 11/1/19|. Su esposa Aurelia Paz, sus hijos Gladis, Liliana, Manuel, hijos pol Diego, Miguel, Mariana, nietos y demas fliares. participan su fallec. sus restos fueron inhumados en cementerio La Misericordia serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GÓMEZ, JULIO JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Hace un año partiste a los brazos del Señor dejando un vacio inmenso en nuestras vidas. Padre querido, te recordaremos eternamente con tus ejemplos y todo el amor del mundo. Besos al cielo. Su esposa, hija, y nietos invitan a la misa en su memoria hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

LEDESMA, ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. "Cada flor que llevaremos, será un beso que te damos, cada lágrima que derramamos, es un pedazo de nuestros corazones". Te extrañamos y te recordaremos siempre. Tus hijos Pamela, Diego y Darío Cejas, tus nietos Guadalupe y Benjamín al cumplirse los nueve días invitan a la misa a realizarse hoy en la capilla Santa Clara de Asís (Bº M. Mayu) a las 20 hs.

LEDESMA, ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Hermana querida extrañándote siempre, nos consuela saber que estas descansando sin dolor. Dice el Señor: Yo tengo designios de paz y no de aflicción, esa paz de Jesús es la que nos permite continuar. Gracias por tantas cosas compartida con tanto amor. Te amamos. Tus hermanos Eli, Judith, Ramón y Gladis y sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la capilla Santa Clara de Asís, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

LEDESMA, ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Tía querida: dejaste un vacio inmenso en nosotros, pero nos reconforta saber que ya estas descansando. Gracias por tu amor incondicional estarás por siempre en nuestros corazones. Te extrañamos y amamos. Tus sobrinos Mariana, Fernando y Franco Autalan, tus sobrinas políticas Mariana y Celeste y sobrinos nietos Oriana, Renata y Matías, invitan a la misa hoy a las 20. Hs en la capilla Santa Clara de Asís, con motivo de cumplirse 9 días de su partida al Reino del Señor.

LEDESMA, ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. "Que brille tu rostro sobre tu servidor Señor". (Salmo 31,17). La comunidad de la Capilla Santa Clara de Asis acompaña a su catequista Ely y su familia a rezar por el alma de su hermana y catequista de nuestra comunidad Elena e invita a la misa que se celebrará hoy en la Capilla Santa Clara de Asis (Bº M. Mayu) a las 20 hs. al cumplirse 9 dias de su partida a la Casa del Padre Celestial.

MALDONADO DE BARRERA, IRMA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/74|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará en la parroquia Santiago Apóstol a las 20.30 hs. con motivo de recordarse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Siempre la recordaremos con mucho amor y cariño. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

VÁZQUEZ VDA. DE FRANCESCHINI, SUSANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 12/1/19|. Sus hijos Norma Ascención, Enrique Alcides, Víctor Hugo, Estela Maris, Sivia Graciela y Zulma Susana, hijos pol., nietos y bisnietos participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos son velados sala velatoria municipal e inhumados en el cementerio de Beltrán.

VÁZQUEZ VDA. DE FRANCESCHINI, SUSANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 12/1/19|. Su hija Silvia Graciela Franceschini, hijo pol. Leonardo Raúl Ledesma, nietos Santiago Agustín y Paula Agustina, nietos pol. Valeria Muñoz, Joaquín Zalazar y bisnietos Lucas Agustín y Sofía Antonella participan con profundo dolor y te recordaremos siempre. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VÁZQUEZ VDA. DE FRANCESCHINI, SUSANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 12/1/19|. Su hijo Enrique Alcides Franceschini, su hija pol. Liliana Iglesias, sus nietos Evelina, Pilar, Gian, su bisnieta Federica participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltrán.

VÁZQUEZ VDA. DE FRANCESCHINI, SUSANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 12/1/19|. Su hijo Víctor Hugo Franceschini, hija pol. Cristina Jaime, sus nietos Víctor Ariel, Belén y Victoria, sus bisnietas Lizi y Francesca participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltrán.

VÁZQUEZ VDA. DE FRANCESCHINI, SUSANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 12/1/19|. Su hija Estela Maris, su hijo pol. Rubén Ariel Navarro, sus nietos Adrián, Pedro, Gabriel y Gerardo participan con profundo dolor su fallecimento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltrán.

VÁZQUEZ VDA. DE FRANCESCHINI, SUSANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 12/1/19|. Su hija Zulma Susana, su hijo pol. Carlos Hidalgo, sus nietos Ramiro y Mauro Corbalán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VÁZQUEZ VDA. DE FRANCESCHINI, SUSANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 12/1/19|. "Madre... Gracias, gracias, gracias, seguirás siendo la guía en mi camino. Que tu alma descanse en paz. Gracias". Su hija Norma Ascensión, sus nietos Norma Mercedes, Javier Durval, Leandro Ramón y Ana Belén Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. sus restos son velados en sala velatoria municipal de Beltrán y serán inhumados en el cementerio de dicha localidad.

VÁZQUEZ VDA. DE FRANCESCHINI, SUSANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 11/1/19|. Sus hijos Graciela, Norma, Enrique, Estela, Victor, Zulma, hijos pol. nietos y demas fliares. participan su fallec. sus restos serán inhumados cementerio local, casa duelo sala velatoria Beltrán. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VÁZQUEZ VDA. DE FRANCESCHINI, SUSANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 12/1/19|. Hugo Ortiz, su esposa María Matías, sus hijos César Raúl, Víctor Hugo, Estela Maris y Nilda participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ VDA. DE FRANCESCHINI, SUSANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. El personal del CENTN° 1 de esta ciudad participa el fallecimiento de la madre de la Prof. Silvia Graciela Franceschini, Rectora de esta institución educativa, y que sus restos serán inhumados hoy en Beltrán. Ruegan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ DE LLAMUR CECILIA DEL VALLE "Chela" (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Sus hijos Guille, Julio, Ibana, y Luís, sus hijos políticos y nietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Cementerio Parque de Frías.

VELÁZQUEZ DE LLAMUR CECILIA DEL VALLE "Chela" (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento de la madre de la docente Ivana Llamur. Choya.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CLEMENTE, EDUARDO ARTURO (Lalo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/14|. "Hijo querido, hoy se cumplen 5 años de aquel triste día en el que el Señor decidió llevarte a un mundo, donde no existe el dolor, solo paz y amor. Amor mío se que eres un ángel más que adorna el jardín Celestial, Tu sonrisa, tu amor está presente en cada momento de nuestras vidas. Te amamos." Sus padres Chabela y Rulo Clemente, sus hermanos Daniel y Magali, hijos, nietos y sobrinos invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Las Termas.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MEDINA, PERLA NANCY AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Adiós querida Perla. En la ciudad de Bs. As. donde residía dejó de existir, después de enfrentar una corta enfermedad, a los 80 años. Hija de una caracterizada familia atasmisqueña, donde pasó su infancia y juventud dedicándose al comercio junto a sus padres, de trato amable, buenos sentimientos y costumbres, siempre servicial de sonrisa cálida y buen humor imposible de olvidar para amigos, conocidos y familares. Sus restos fueron inhumados en CABA. Vivirás eternamente en tu familia. Tu sobrina Petty.