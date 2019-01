El Alavés de Calleri y un empate con sabor a poco

13/01/2019 -

Alavés, con la presencia del delantero Jonathan Calleri, igualó como visitante ante Girona 1 a 1, en la continuidad de la 19na fecha de la Liga de España, y se mantiene cuarto, en puestos de clasificación a la próxima Champions League. El uruguayo Cristian Stuani (12m.PT) abrió al cuenta para Girona y empató Borja Bastón (5m.ST).

En otros encuentros de la jornada, Leganés (con Jonathan Silva y Guido Carrillo) venció en un partido clave por el descenso al colista Huesca (con Damián Musto y Ezequiel Ávila) 1 a 0, con gol del marroquí Youssef En-Nesyri (28m.ST).

Valencia (con Ezequiel Garay) igualó con Valladolid 1 a 1, con goles de Daniel Parejo (26m.ST) para el ‘equipo Che’, mientras Rubén Alcaraz (37m.ST) anotó para el visitante.

Y Getafe derrotó a Villarreal -con Ramiro Funes Mori y Santiago Cáseres- 2 a 1, con goles de Jorge Molina (7m.ST) y Ángel Rodriguez (44m.ST); mientras el uruguayo Leandro Cabrera en contra (30m.ST) había marcado para el ‘Submarino amarillo’.

Hoy continuará la fecha con Atlético de Madrid vs. Levante; Athletic de Bilbao vs. Sevilla; Barcelona vs. Eibar y Betis vs. Real Madrid.

Mañana completarán Real Sociedad vs. Espanyol.