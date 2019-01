Cagliari quiere cerrar mañana el pase de Nández

Fotos SITUACIÓN. Nahitan Nández, según el presidente Daniel Angelici, pretende emigrar el fútbol europeo. Mañana se define si se concreta el pase del uruguayo.

13/01/2019 -

El Cagliari de Italia parece estar decidido a llevarse a Nahitan Nández. Tras la primera oferta realizada, que no colmó las expectativas de Boca, los italianos parecen estar dispuestos a mejorar la forma de pago, justamente el ítem que no convencía al presidente Daniel Angelici.





En este contexto, mañana se dará una reunión entre el representante del uruguayo y los dirigentes del Cagliari, buscando definir la salida del futbolista con una oferta que la dirigencia del "Xeneize" acepte para dejar emigrar a Nández, uno de los pocos jugadores de Boca que se destacó en 2018.





Las llegadas de Iván Marcone y Jorman Campuzano parecen facilitar la salida del uruguayo al tener Alfaro opciones para reemplazar a quien fuera pieza importante del Boca finalista de la Copa Libertadores.





"Él se quiere ir"

"Nández me planteó que se quiere ir ahora, que la oportunidad la tiene ahora. Yo lo traté de convencer y de decirle que el mejor mercado para reemplazarlo es el de mitad de año. Fue el único que me vino a hablar", reveló el titular de la institución "xeneize", Daniel Angelici en dialogo con radio Continental.





"Él me ofreció hacer una conferencia explicando la situación, pero le dije que no hacía falta. Le dije que si la propuesta era buena lo íbamos a transferir. Lo que no aceptamos es la forma de pago, si no la cambian no se va", agregó el presidente boquense.





Esa forma de pago ofrecida por el Cagliari, según el propio presidente xeneize, es "ridícula" y la primera cuota no llega siquiera a cubrir los impuestos de la operación.

"Tienen que cambiar la propuesta, no la puedo aprobar financieramente", completó el "Tano".





Por lo pronto el jugador se mantiene cauto y se entrena al lado de sus compañeros, en la pretemporada que Boca desarrolla en Cardales, bajo la conducción técnica de Gustavo Alfaro.