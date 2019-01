"Campanas en la noche" se la juega

13/01/2019 -

A diferencia de lo que sucedió con "100 días para enamorarse", la ficción que fue integrando a su contenido situaciones que pasaban en la vida real, como el reclamo de la legalización del aborto y el uso de los pañuelos verdes; "Campanas en la noche", la telenovela que arribará el lunes, a las 22.30, a la pantalla de Telefé, protagonizada por Calu Rivero, Esteban Lamothe y Federico Amador, llega completamente grabada, de principio a fin.

En Telefé decidieron prescindir del rating minuto a minuto que empujaba a los productores y guionistas a darle un giro a la historia cuando la ficción ya está en pantalla.

El director de Contenidos Globales de Telefe, Darío Turovelzky, defendió su decisión de prescindir del rating minuto a minuto y detalló que "ya nadie en el canal lo usa o lo tiene en su celular".

Como parte de un cuestionamiento a Ibope, pero también como una decisión de trabajar más tranquilos, Turovelzky decidió que la emisora no usará más esa forma de medición y reclamó cambios tecnológicos y una federalización del rating, además de sumar a las mediciones, las plataformas y los dispositivos móviles.

"Lo del minuto a minuto te ayuda a mirar más en los contenidos que, justamente, en el minuto a minuto, pero este tipo de situaciones ya nos pasó en otro momento. En esta industria si no le ganás también al tiempo tampoco sirve, no podés estar en el día a día haciendo una ficción con 4 capítulos adelantado. También te tenés que abastecer, porque no es solo la industria local sino que es la industria internacional, tener contenidos para distribuir internacionalmente. Con el caso de la nueva ficción ‘Campanas en la Noche’ sucedió justo que ‘100 Días Para Enamorarse’ funcionó muy bien y estuvo todo el año en pantalla, entonces aprovechamos para grabar ‘Campanas...’ en forma completa. Tal vez lo que tienen de contra es que no podés jugar con tanta cintura con algún tema particular que esté pasando en este momento, una efemérides o algo puntual como sí jugamos en ‘100 Días...’, pero sí podés tocar temas de actualidad como violencia de género. Ya están todos grabados", explicó Turovelzky en una entrevista con Télam.

¿Hay que prescindir del minuto a minuto y no del rating?

Tiene que ver con buscar una medición integral. ¿Qué significa? Hoy hay una medición que va solo en la televisión lineal tradicional abierta, el minuto a minuto de Kantar Ibope, y por el otro las visualizaciones vistas que va por otro lado, la medición digital de Mi Telefé. Siempre cuento que un capítulo en Telefé puede marcar 14 puntos de rating y de repente lo ven 2 millones de personas en digital. Ahora, todavía no se fusiona el dato de televisión abierta con el digital. Lo que se está buscando es cómo integrar todo para que se pueda ver realmente quiénes son los que nominan y que sirva para los anunciantes.