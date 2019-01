"Sugar" trató de aggiornarse a los tiempos que corren

Fotos El personaje de "Sugar" busca un hombre millonario que la salve, aunque al final ese personaje hace un giro

"Sugar", el musical que protagonizó Susana Giménez hace más de 30 años con Ricardo Darín y Arturo Puig (hoy su director) gira en torno a una chica que busca un hombre millonario para salvarse, sin embargo, debieron hacer algunas modificaciones en la trama para acomodarse a los tiempos que corren. "Tal vez las cosas que se hacían en el Sugar de Susana era mucho más machistas. Pero creo que antes no se definía como obra machista, era una obra normal. Por eso la obra se aggiornó, para sentirnos todos bien. Respetando la época con humor, pero ya no con ese machismo. Hemos quitado muchas partes. Modificamos cosas porque de algún modo es aportar a este cambio cultural, sin por eso sacarle humor, pero no hablando siempre de las partes de la mujer", reveló Laurita Fernández, su protagonista.