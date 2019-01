"Ya compré un revólver, te voy a matar y me mato yo"

Fotos DENUNCIA. Su ex la amenazó con "prenderle fuego" su vivienda.

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Las denuncias sobre violencia de género continúan en aumento en el inicio de año en el departamento Río Hondo. Según informó la policía, una mujer denunció a su ex pareja quien la persigue y además la amenazó con prenderle fuego la casa y matarla.

La víctima, de 32 años, indijo a los uniformados en la Oficina del Menor y la Mujer que su ex pareja de quien se encuentra separada según su testimonio desde hace 8 años con el cual tiene en común dos hijos, la amenaza y la hostiga en forma permanente.

La damnificada manifestó ante las autoridades que vive en el barrio El Pescadito y que el viernes durante la madrugada mientras descansaba, el sujeto se presentó en varias oportunidades insultándola con distintos tipos de amenaza. En una de esas oportunidades, el acusado —según constan en la denuncia— la amenazó diciéndole: "Te voy a prender fuego la casa, ya compré un revolver, te voy a matar a vos y después me mato yo".

La mujer, amplió que teme por su vida y que no es no la primera vez que su ex la persigue, la molesta y se presenta en su vivienda para amenazarla. Una vez tomada la denuncia, los funcionarios policiales pusieron en conocimiento de la situación al fiscal de turno quien dispuso como primera medida la inmediata aprehensión del denunciado en la vía pública.