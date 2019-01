Qué animales pueden ser los transmisores

13/01/2019 -

No todos los individuos de estas especies albergan el hantavirus. Los roedores, tales como los ratones caseros y las ratas caseras no albergan al virus causante de SPH. Como es difícil saber si un ratón o una rata lleva hantavirus, se debe evitar el contacto con todos los ratones y ratas silvestres. Se debe bien limpiar cualquier superficie contaminada con heces u orina de roedores, así como desinfectar y deshacerse de cualquier nido de roedor en el interior de la casa. Los perros y gatos no transmiten los hantavirus a las personas.

El que lo transmite es el Oligoryzomys longicaudatus, que vive en Chile y Argentina, en sectores precordilleranos, zonas rurales y también cerca de ríos. Es un roedor pequeño de tono grisáceo y su característica más notoria es el largo de su cola. El ratón de cola larga es de hábitos nocturnos, se desplaza dando saltos y el 5% de los ejemplares es portador del virus hanta.